نخستین اردوگاه فرهنگی و تربیتی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح این اردوگاه پیش از ظهر شنبه با حضور معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و نمایندگان استان در مجلس در منطقه "دهنوی" شهر یاسوج برگزار شد.

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور در این آیین گفت: این اردوگاه 22مین اردوگاه تربیتی فرهنگی کمیته امداد است که برای ارائه خدمات و برنامه های فرهنگی به بهره برداری رسیده است.

اکبر میرشکار افزود: امید است با توسعه هرچه بیشتر، این اردوگاه بتواند در سال آینده میزبان استانهای دیگر باشد.

میرشکار اظهار داشت: یکی از رسالت های مهم در کمیته امداد بحث توانمندسازی مددجویان در زمینه های اقتصادی، فکری و فرهنگی است.

وی افزود: در راستای ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان، تعداد 400هزار دانش آموز، 100 هزار دانشجو و دو هزار و 20 نخبه از خدمات ویژه کمیته امداد بهره مند هستند.

میرشکار اضافه کرد: تعداد 22 اردوگاه فرهنگی و تربیتی، 104 کانون فرهنگی در دو شیفت و 100 خوابگاه دانش آموزی برای ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان کمیته امداد در کشور تأسیس شده است.

وی با بیان اینکه این مراکز فرهنگی جلوی ترک تحصیل دانش آموزان را گرفته و انسانهای بزرگی را تربیت کرده است، گفت: از این حرکت توانمندسازی فرهنگی و فکری تعداد 340 هزار نفر بهره مند شده اند و امروز در سطوح مختلف مدیریتی خدمت می کنند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور تصریح کرد: امید است این مراکز فرهنگی و بخصوص اردوگاههای کمیته امداد طوری گسترش یابند که نه تنها برای خانواده های کمیته امداد بلکه برای همه نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد و بتوانیم پیام فرهنگی را منتقل کنیم.

میرشکار هدف از تأسیس اردوگاههای فرهنگی تربیتی و برپایی اردو در این اردوگاهها را تعمیق باورهای دینی خانواده ها، ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان، آموزش مهارتها و سبک زندگی و ایجاد نشاط و شادی اسلامی در خانواده ها عنوان کرد.

توانمندسازی و خودکفا کردن نیازمندان خدمتی بزرگ است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: تمام نهادهای حمایتی باید افراد را به نقطه ای برسانند که در رقابت باشند و باید با زمان بندی و برنامه ریزی صحیح افراد را به توانمندی رساند.

سید موسی خادمی با تقدیر از برنامه ها و اقدامات کمیته امداد بخصوص در بحث توانمندسازی مددجویان، تصریح کرد: توانمندسازی و خودکفا کردن نیازمندان کار بسیار بزرگی است و بهترین طرح ها، طرح های کمیته امداد است که بیشترین بازده را دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: طرح های توانمندسازی و خودکفایی مدجویان بیش از گذشته استمرار و تداوم یابد.

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی از توجه کمیته امداد به مسائل فرهنگی مددجویان تقدیر کرد.

غلام محمد زارعی گفت: مسئولین جمهوری اسلامی هرجا که قدم می گذارند هدف آنها کمک به ارتقاء سطح فرهنگ جامعه است و انشاءالله که بتوانیم در فرصت های بدست آمده با بذل، بخشش و انفاق در راستای کمک به همنوعان خود و توانمندسازی آنها گام برداریم.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم افتتاحیه اردوهای دانش آموزی اردوگاه کمیته امداد، گفت: کمیته امداد بعنوان یکی از نهادهایی که به امر رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) بوجود آمد در عمران و آبادانی و خودکفایی و اشتغال نیازمندان اقدامات موثری انجام داده است.

حجت الاسلام سیدعلی محمد بزرگواری افزود: باید در راستای قناعت طبع جامعه هدف گام برداشت و عزت نفس را برای مددجویان به ارمغان آورد.

مدیرکل کمیته امداد استان نیز در این مراسم تأسیس اردوگاههای کمیته امداد را یکی از مهمترین اقدامات این نهاد در راستای توجه به مسائل فرهنگی عنوان کرد.

سیدغلامرضا متقی گفت: در همین راستا اردوهای این اردوگاه با حضور 80 مادر و دختر به مدت دو روز آغاز شده است.

وی هدف از برگزاری اردوها را تعمیق باورهای دینی، ارتقاء سطح فرهنگی مددجویان و آموزش مهارت ها و سبک زندگی و ایجاد شادی و نشاظ در میان خانواده ها عنوان کرد و اظهار داشت: در سال جاری این اردوها به صورت استانی برگزار می شود و از سال آینده میزبان اردوهای کشوری خواهیم بود.