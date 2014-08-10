به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «جاده قدیم» به تهیه‌کنندگی علی تقی‌پور و کارگردانی بهرام بهرامیان که توسط امید سهرابی و امیر رضا طلاچیان به نگارش درآمده است، از هفته آینده روی آنتن شبکه دوم سیما می‌رود.

این سریال که محصول سیما فیلم است و با مشارکت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی تولید می‌شود، از روز سی‌ام فروردین 93 با حضور عباس گنجوی و عبدالله اسکندری در خیابان جمال‌آباد تهران کلید خورد و همزمان تدوین و ساخت موسیقی آن به ترتیب توسط سینا گنجوی و امیر توسلی پیگیری شد.

«جاده قدیم» که هم‌اکنون مراحل آخر تصویربرداری خود را در شهریار می‌گذراند، از هفته آینده هر شب به جز پنجشنبه و جمعه ساعت 21:30 از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.

این سریال روایتگر روزهای آغاز زندگی مشترک نعمت و زینت است که پس از عروسی‌شان همراه با یک گاو که جهیزیه زینت و تنها دارایی آنهاست به تهران می‌آیند. با گم شدن این گاو در بدو ورودشان به شهر دردسرها آغاز می‌شود و...

حمیدرضا آذرنگ، شهرام حقیقت دوست، یکتا ناصر، حبیب دهقان‌نسب، محرم زینال زاده، صادق هاتفی، ندا مقصودی، امید روحانی، کیهان ملکی، نادر فلاح، هوتن مکری از بازیگران اصلی سریال هستند. ضمن اینکه آنا نعمتی به عنوان بازیگر مهمان در این سریال حضور دارد.

نکته قابل توجه در این سریال حضور عبدالله اسکندری به عنوان طراح گریم است. همچنین افشین احمدی، تصویربرداری: سیامک احصایی،طراحی صحنه: سحر شهامت،طراحی لباس و حسن مهدوی صداگذاری سریال "جاده قدیم"را به عهده دارند.

دیگر عوامل سریال عبارتند از مدیر تولید: جعفر عروجی، صدابردار: امیر حاتمی، مدیر برنامه‌ریزی: سید روزبه سجادی، دستیار اول کارگردان: رضا کشاورز، منشی صحنه: لیلی مرادی، عکاس:مهدیه لطیفی و روابط عمومی: آزاده سهرابی.

«افسانه زخم» در مسیر پایان قرار گرفت

تصویربرداری اپیزود سوم از مجموعه تلویزیونی «زخم» به کارگردانی مسعود آب‌پرور و تهیه‌کنندگی محسن علی اکبری به پایان خود نزدیک شد.

تصویربرداری اپیزود «افسانه» از مجموعه تلویزیونی «زخم» به پایان رسید و این بخش وارد مرحله تدوین شد. این اپیزود دارای سه قسمت است و داستان زیر را دربر‌می‌گیرد: افسانه بعد از دست دادن همسر خود با بیتا دچار اختلاف می‌شود. عموی بیتا به دلیل منافع شخصی‌اش جانب دختر را گرفته و مسائل و مشکلاتی برای این خانواده به وجود می‌آید که پای آنها را به کلانتری و کمک گرفتن از مشاوره سروان الهام پویا باز می‌کند.

در این اپیزود فرخ نعمتی، فریبا متخصص در نقش افسانه، سعید دولتی در نقش عموی بیتا، نازنین فلاحی در نقش بیتا و هانیه غلامی‌در نقش شراره بازی می‌کنند. اپیزود سوم «زخم» قسمت‌های 6 تا 8 سریال را به خود اختصاص می‌دهد.

سریال اپیزودیک «زخم» بر نقش مشاوران زن نیروی انتظامی‌ در حل پرونده‌های قضایی تاکید دارد و برای اولین بار چنین موضوعی را در عرصه سریال سازی و فیلمسازی دنبال می‌کند.

این سریال 13 قسمت 45 دقیقه‌ای دارد و خلاصه داستان زیر را شامل می‌شود: سروان الهام پویا با بازی لیلا اوتادی فردی دانش آموخته دانشکده افسری به عنوان مشاور و مددکار در کلانتری 132 مشغول به کار می‌شود. او به خاطر انتخاب چنین شغلی با پدرش دچار مشکل است و حالا در مواجهه با چالشهای اجتماعی درگیر معضلات بزرگتری نیز می‌شود.

همایون ارشادی، محمد صادقی، برزو ارجمند، امیر نوری بازیگران اصلی این سریال هستند و هر اپیزود بازیگرانی مهمان به پروژه اضافه می‌شوند.

«لباس ایرانی» به شبکه سه می‌آید

پخش برنامه تلویزیونی «لباس ایرانی» با هدف معرفی بهترین الگوهای پوشش از روز شنبه 18مرداد ماه از شبکه سه سیما آغاز شد.

این برنامه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی میترا علوی طلب در هفته اول پخش خود بحث مد و ضرورت پیروی از آن را در دستور کار خود قرار داد. عیسی کشاورز نیز به عنوان کارشناس مد و لباس و همین طور مهپاره اکبری به عنوان طراح لباس و کارشناس لباس اقوام ایرانی در برنامه حضور می‌یابند.

«لباس ایرانی» کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است و اجرای آن را حمید سلیمی‌ برعهده دارد. همچنین محمد جواد صدق آمیز نیز به عنوان کارشناس در بعضی از قسمت‌های برنامه حضور دارد.

این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 روی آنتن می‌رود. دارای 52 قسمت 45 دقیقه ای است و بخش‌های متعددی از جمله استودیویی، گزارشی و آموزشی را شامل می‌شود.

«لباس ایرانی» در هر قسمت با دعوت از جامعه شناسان، روانشناسان، استایلیستها و طراحان لباس و با هدف معرفی بهترین الگوهای پوشش روی آنتن می‌رود و عبدالحسین مرتضوی نیز به عنوان نویسنده و کارگردان این پروژه را همراهی می‌کند.

اصلاح رفتارهای اجتماعی در «این راه نزدیک است»

برنامه آموزشی «این راه نزدیک است» به تهیه کنندگی بهروز مفید از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود. این برنامه آموزشی با نگاهی مثبت درباره اصلاح رفتارهای اجتماعی ساخته شده است.

این برنامه ترکیبی از گفتار و برنامه‌های آموزشی است که یا به صورت ارائه تجربیات فردی، افراد حقیقی و یا به صورت نمایشی الگوهای مناسب رفتاری را به خانواده‌ها نشان می‌دهد و روزهای زوج ساعت 17:30 از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

معرفی بازیگران اصلی «قورباغه و قناری»

سریال «قورباغه و قناری» با بازی و کارگردانی مهدی فخیم‌زاده سریال طنزی است که برای پخش از شبکه یک سیما ساخته می‌شود.

داستان این سریال که به قلم حسین تراب‌نژاد نوشته شده درباره عملیات فوق سری ویژه نیروی انتظامی‌است که فقط 5 نفر از آن اطلاع دارند. «سرهنگ مقدم» باید به جای «ناصر پاپتی» در میان قاچاقچیان نفوذ کند و ماموریت ویژه‌ای را به سرانجام برساند. این ماموریت هم برای پلیس و هم برای قاچاقچیان مواد مخدر ویژه است.

در حال حاضر فخیم زاده و دهقان نسب در نقش دو سرهنگ نیروی انتظامی‌در لوکیشن کلانتری مقابل دوربین رفته‌اند و قرار است تا 20 روز آینده دیگر بازیگران هم در این لوکیشن که در جاده کرج و کارخانه ارج طراحی شده است ایفای نقش کنند.

رامین راستاد، مهدی کاسه ساز، گلناز خالصی ، مهدی محمودی نژاد، حمید قلی خانی و حکیمه وثاقتی بازیگران این سریال هستند و به زودی تعدادی بازیگر دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.

«قورباغه و قناری» ظهر روز دوشنبه 14 مردادماه با حضور سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا و سینماگرانی چون سیدضیاءهاشمی‌و حسین فرح‌بخش در لوکیشن این سریال در جاده مخصوص کرج و کارخانه ارج کلید خورد.

این سریال به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده و تهیه‌کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز در 10 قسمت 40 دقیقه‌ای با موضوع مبارزه با مواد مخدر و با مشارکت نیروی انتظامی‌ و شبکه 1 سیما تولید می‌شود.



این مجموعه تلویزیونی با هدف نحوه پیشگیری و برخورد با عاملین فروش مواد مخدر و همچینین آگاهی بخشیدن به خانوادهها در خصوص چگونگی نفوذ تولید کنندگان و پخش کنندگان مواد مخدر در بین جوانان به تصویر کشیده می‌شود.