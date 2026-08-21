به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسیهای نظارتی نشان میدهد تعدادی از لوسیونها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شدهاند.
لوسیونهای پوست
▫️ BIOAQUA
Vitamin C White Brighten Face Lotion
▫️ MAX LADY
لوسیون بدن
▫️ SADOER
لوسیون بدن
لوسیون بدن هلو و عسل
▫️ BAURSDE
لوسیون بدن
محصولات تغذیهکننده و نرمکننده پوست
▫️ SADOER
Body Butter
Body Ice Cream
▫️ BELLE JARDIN
کرم مغذی پوست
مصرف این فرآوردهها به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه میتواند سلامت مصرفکنندگان را با مخاطره مواجه کند.
از شهروندان درخواست میشود از خرید این محصولات از مراکز غیرمجاز خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
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