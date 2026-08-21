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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

اعلام اسامی لوسیون‌ها و محصولات پوست غیرمجاز

اعلام اسامی لوسیون‌ها و محصولات پوست غیرمجاز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از لوسیون‌های بدن و محصولات تغذیه‌کننده و نرم‌کننده پوست غیرمجاز را برای آگاهی مصرف‌کنندگان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد تعدادی از لوسیون‌ها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند.

لوسیون‌های پوست

▫️ BIOAQUA

Vitamin C White Brighten Face Lotion

▫️ MAX LADY

لوسیون بدن

▫️ SADOER

لوسیون بدن

لوسیون بدن هلو و عسل

▫️ BAURSDE

لوسیون بدن

محصولات تغذیه‌کننده و نرم‌کننده پوست

▫️ SADOER

Body Butter

Body Ice Cream

▫️ BELLE JARDIN

کرم مغذی پوست

مصرف این فرآورده‌ها به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

از شهروندان درخواست می‌شود از خرید این محصولات از مراکز غیرمجاز خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

کد مطلب 6922762
حبیب احسنی پور

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