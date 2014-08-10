ژاپن مغلوب تیم "ب" بسکتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دومین روز از سی و ششمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که در چین‌تایپه جریان دارد، امروز تیم "ب" ایران به مصاف ژاپن رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه 79 بر 72 شکست دهد. شاگردان محمد کسایی‌پور البته در وقت قانونی دیدار با ژاپن به تساوی 61 بر 61 دست یافته بودند.

تیم"ب" ایران در حالی موفق به شکست ژاپن شد که در روز نخست مسابقات ویلیام جونز نیز تیم بیوتکنولوژی آمریکا را شکست داده بود. ژاپن هم در اولین دیدار خود با 10 اختلاف امتیاز (77 بر 88) مغلوب تیم A چین‌تایپه شده بود.

سی و ششمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم پیگیری می‌شود. در این روز از مسابقات تیم "ب" ایران به مصاف مصر خواهد رفت.

ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز است.