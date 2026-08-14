به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رسولی با اشاره به استقبال کمنظیر گردشگران از مناطق گردشگری شهرستان دنا اظهار کرد: بررسیهای میدانی و آمار تردد در ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد یکهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد مناطق گردشگری «کوه گل» و «چشمهمیشی» شدهاند.
وی افزود: با احتساب میانگین حضور سه نفر در هر خودرو، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ گردشگر تنها در شبانهروز گذشته وارد مناطق هدف گردشگری سیسخت شدهاند.
فرماندار شهرستان دنا با بیان اینکه حضور این حجم از گردشگران موجب پویایی و رونق چرخه اقتصادی شهرستان شده است، تصریح کرد: این میزان استقبال نشاندهنده ظرفیت بالای گردشگری دنا در سطح استان و کشور است.
تکمیل ظرفیت اقامتی سیسخت
وی با اشاره به تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی شهر سیسخت گفت: تمامی هتلها، خانهمسافرها، اقامتگاههای بومگردی و مراکز اقامتی دارای مجوز با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات هستند و در حال حاضر ظرفیت خالی برای پذیرش مسافران جدید وجود ندارد.
رسولی بیان کرد: افزایش حضور گردشگران، در کنار فرصتهای اقتصادی و معرفی جاذبههای طبیعی شهرستان، ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی با اشاره به وضعیت مناطق «کوه گل» و «چشمهمیشی» بیان کرد: این مناطق به عنوان ظرفیتهای مهم گردشگری جنوب کشور، نیازمند توسعه متوازن زیرساختها هستند تا امکان ارائه خدمات مناسب و استاندارد به گردشگران فراهم شود.
فرماندار شهرستان دنا ادامه داد: طرحهای مربوط به توسعه زیرساختهای گردشگری این دو منطقه به صورت ویژه و مستمر در سطح ملی پیگیری میشود و هدف این است که با جذب اعتبارات و حمایتهای ملی، ضمن حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه، امکانات رفاهی و خدماتی مورد نیاز گردشگران ایجاد شود.
کمبود زیرساخت، دغدغه اصلی گردشگران
رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان دنا با اشاره به حجم بالای مسافر در این شهرستان گفت: در زمینه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و گردشگران از جمله مرغ، گوشت قرمز، نان، آرد، روغن و سایر اقلام مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: دغدغه اصلی مردم و گردشگران، کمبود برخی زیرساختهای گردشگری در منطقه کوه گل است و ضروری است ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در اسرع وقت با پیگیری از طریق وزارتخانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم برای آسفالت جاده دسترسی و اجرای سایر زیرساختهای مورد نیاز اقدام کند.
رسولی بر ضرورت جذب سرمایهگذار برای توسعه زیرساختهای گردشگری دنا تأکید کرد و گفت: در صورت نبود امکان جذب اعتبارات ملی و سرمایهگذاریهای بزرگ، باید نسبت به واگذاری مدیریت منطقه به شهرداری سیسخت برای توسعه زیرساختهای ابتدایی از جمله آسفالت، سنگفرش چشمهها، احداث سرویسهای بهداشتی و دیگر امکانات مورد نیاز اقدام شود.
فرماندار دنا در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای متولی و اجرای طرحهای توسعهای، شهرستان دنا در فصلهای آینده به یکی از مقاصد اصلی گردشگری جنوب ایران تبدیل شده و میزبانی شایستهتری از مسافران و دوستداران طبیعت داشته باشد.
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