به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رسولی با اشاره به استقبال کم‌نظیر گردشگران از مناطق گردشگری شهرستان دنا اظهار کرد: بررسی‌های میدانی و آمار تردد در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد مناطق گردشگری «کوه گل» و «چشمه‌میشی» شده‌اند.

وی افزود: با احتساب میانگین حضور سه نفر در هر خودرو، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ گردشگر تنها در شبانه‌روز گذشته وارد مناطق هدف گردشگری سی‌سخت شده‌اند.

فرماندار شهرستان دنا با بیان اینکه حضور این حجم از گردشگران موجب پویایی و رونق چرخه اقتصادی شهرستان شده است، تصریح کرد: این میزان استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری دنا در سطح استان و کشور است.

تکمیل ظرفیت اقامتی سی‌سخت

وی با اشاره به تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی شهر سی‌سخت گفت: تمامی هتل‌ها، خانه‌مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مراکز اقامتی دارای مجوز با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات هستند و در حال حاضر ظرفیت خالی برای پذیرش مسافران جدید وجود ندارد.

رسولی بیان کرد: افزایش حضور گردشگران، در کنار فرصت‌های اقتصادی و معرفی جاذبه‌های طبیعی شهرستان، ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مناطق «کوه گل» و «چشمه‌میشی» بیان کرد: این مناطق به عنوان ظرفیت‌های مهم گردشگری جنوب کشور، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌ها هستند تا امکان ارائه خدمات مناسب و استاندارد به گردشگران فراهم شود.

فرماندار شهرستان دنا ادامه داد: طرح‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌های گردشگری این دو منطقه به صورت ویژه و مستمر در سطح ملی پیگیری می‌شود و هدف این است که با جذب اعتبارات و حمایت‌های ملی، ضمن حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه، امکانات رفاهی و خدماتی مورد نیاز گردشگران ایجاد شود.

کمبود زیرساخت، دغدغه اصلی گردشگران

رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان دنا با اشاره به حجم بالای مسافر در این شهرستان گفت: در زمینه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و گردشگران از جمله مرغ، گوشت قرمز، نان، آرد، روغن و سایر اقلام مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: دغدغه اصلی مردم و گردشگران، کمبود برخی زیرساخت‌های گردشگری در منطقه کوه گل است و ضروری است اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در اسرع وقت با پیگیری از طریق وزارتخانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم برای آسفالت جاده دسترسی و اجرای سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام کند.

رسولی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دنا تأکید کرد و گفت: در صورت نبود امکان جذب اعتبارات ملی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، باید نسبت به واگذاری مدیریت منطقه به شهرداری سی‌سخت برای توسعه زیرساخت‌های ابتدایی از جمله آسفالت، سنگ‌فرش چشمه‌ها، احداث سرویس‌های بهداشتی و دیگر امکانات مورد نیاز اقدام شود.

فرماندار دنا در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های متولی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، شهرستان دنا در فصل‌های آینده به یکی از مقاصد اصلی گردشگری جنوب ایران تبدیل شده و میزبانی شایسته‌تری از مسافران و دوستداران طبیعت داشته باشد.