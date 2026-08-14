به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز در اتوبان کسایی رخ داد و بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس، ۹ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را با پنج دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی و هفت نفر دیگر به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.