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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

واژگونی مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز ۹ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز ۹ مصدوم برجا گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت ۹ نفر در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز در اتوبان کسایی رخ داد و بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس، ۹ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را با پنج دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی و هفت نفر دیگر به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6916079

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