شروین تبریزی: تصادف BMW در اتوبان همت ۳ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار در اتوبان همت خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۲:۵۳ بامداد امروز، یک دستگاه خودروی BMW در مسیر اتوبان همت مقابل پارک پردیسان با ستون پل برخورد کرد.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: در پی این حادثه، سه نفر از سرنشینان خودرو در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد.

وی ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان لاله منتقل شد.

تبریزی با اشاره به عملیات امدادرسانی عنوان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: عوامل اورژانس اقدامات لازم را برای امدادرسانی به مصدوم و انتقال وی به مرکز درمانی انجام دادند.