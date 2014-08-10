رنج مردم غزه رنج ملت ایران است/ طبق وعده قرآن پیروزی با جریان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه «هفته مهربانی با غزه» که به گردهمایی جامعه عکاسان در حمایت از مردم غزه اختصاص داشت و عصر امروز یکشنبه 19 مردادماه در مرکز مشارکت های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد، حضور یافت و در سخنانی درباره جنایات اسرائیل در غزه گفت: دنیا در این روزها دنیای غریبی است، به نظر می رسد که دژخیمی دشمنان حد و حصر مرزهای خود را در می نوردد و مقاومت جبهه حق هم در قبال آنها مقاومت جانانه تری نشان می دهد.

وی ادامه داد: این سوال از نظام سلطه یعنی آمریکا و اسرائیل قابل طرح است که این کودکان مظلوم غزه گناهشان چیست که با آنها چنین برخورد می شود؟ مشکل شما با مساجد مسلمانان در قبال کلیساهای خودتان چیست و چرا آنها را تخریب می کنید؟ اگر معتقد به قوانین سازمان ملل هستید چرا اماکن تحت پوشش این سازمان را هدف قرار می دهید؟ گویی روش های مدرن نسل کشی در حال رخ دادن است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره سزای ظالمان بیان کرد: بر اساس آیات قرآن که در ارتباط با اهل کتاب است از پادشاهی روایت شده که ادعای دین دیگری می کند و مردم را ملزم می کند که به دین او ملحق شوند؛ اتفاقی که امروز در موصل و سنجار رخ می دهد و خداوند در قرآن به آنها لعن می فرستد.

او در ادامه با اشاره به آیات دیگری از قرآن کریم که به مجازات ستمکاران اشاره دارد یادآور شد: نگاه انسانی که به معاد معتقد است می داند که خدا منتقم است و در همین دنیا نیز سخت انتقام می گیرد همان طور که درباره فرعون زمانه صدام شاهد بودیم که چه سرنوشتی پیدا کرد.

خاموشی در ادامه سخنان خود به وظیفه مسلمانان ایران اشاره کرد و افزود: وظیفه ما روشن است همان طور که دل همه ما از این اتفاقات فاجعه بار در غزه به درد آمده است، ما با زبان خود، حضور خود، شعار و ابراز عواطف و احساسات خود و با تمام امکانات مادی خود باید در این صحنه حضور داشته باشیم و اگر کاری از کسی برنیامد، حتی در دل با انزجاری که از کشتار مردم بی گناه غزه احساس می کند می تواند به کمترین وظیفه خود عمل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که نظام جمهوری اسلامی ایران بنای خود را بر اساس مبارزه با نظام سلطه و اجتناب از طاغوت پایه ریزی کرده است به ذکر خاطراتی از امام راحل (ره) پرداخت و تصریح کرد: امام (ره) از همان روز اول با رژیم صهیونیستی مخالفت کردند و این فرموده ایشان که اگر هر مسلمان در دنیا یک سطل آب روی اسرائیل بریزد، اسرائیل از بین خواهد رفت، سخن اغراق آمیزی نیست، همان طور که آنها امروز از ساده ترین ابزار مردم غزه که سنگ است واهمه دارند چرا که می دانند این مردم با اعتقاد و ایمانشان می جنگند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی خاموشی در ادامه سخنان خود خطاب به کودکان غزه اظهار کرد: شما فرزندان ما هستید، رنج شما و زخم شما، رنج و زخم ماست و صدمه به خانه های شما صدمه به خانه های ماست، اگر اهتمام به رفع مشکلات شما نداشته باشیم، مسلمان نیستیم که البته خوشبختانه ایران تاکنون از مردم و کودکان غزه حمایت کرده و این حمایت ها نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به روایتی از حضرت مهدی (عج) متذکر شد: ما معتقدیم که رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت و با استقامت به زودی طعم پیروزی را خواهیم چشید همان طور که از حضرت مهدی (عج) روایت است که خداوند جانشین شهید در منازل آنهاست، کسی که آنها را راضی کند، خدا را راضی کرده و کسی که آنها را ناراحت کند، خدا را ناراحت کرده است.

او در بخش پایانی سخنان خود با تأیید سخنان جامعه عکاسان درباره ضرورت پرداختن به عکس های این جنگ ها و اعزام آنها به غزه یادآور شد: کسی به ما مراجعه نکرد که پیشنهادهای او را عملی کنیم و اگر چه مسیر غزه بسته است اما اهتمام کرده ایم که افرادی را به غزه اعزام کنیم که به نوبت این اتفاق خواهد افتاد، شما عکاسان جهاد فرهنگی می کنید و پیام مظلومیت مردم را به جهانیان نشان می دهید بنابراین از ما خسته نشوید تا انشاالله فردی پیدا شود که راه را برایتان باز کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنانش لوح یادبود هفته مهربانی با غزه را که به گردهمایی عکاسان اختصاص داشت، امضا کرد و جملاتی را به یادگار بر آن ثبت کرد.