  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۶

معاون دانشجويي دانشگاه تهران:

فعاليت هاي سياسي دانشجويان دانشگاه هاي تهران سير نزولي دارد // 600 ميليون تومان بودجه براي حمايت از 800 انجمن علمي كافي نيست

فعاليت هاي سياسي دانشجويان دانشگاه هاي تهران سير نزولي دارد // 600 ميليون تومان بودجه براي حمايت از 800 انجمن علمي كافي نيست

معاون دانشجويي دانشگاه تهران گفت: پتانسيل علمي خوبي براي فعاليت هاي علمي در دانشگاه ها وجود دارد و با توجه به وجود 800 انجمن علمي در دانشگاه ها، بودجه 600 ميليون توماني براي حمايت از آنها كافي نيست.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر اميد در مراسم افتتاحيه نخستين نشست انجمن هاي علمي دانشگاه هاي سراسر كشور در دانشگاه تهران افزود: دانشگاه تهران از بيرون، يك دانشگاه سياسي به نظر مي رسد، اين در حالي است كه گرايش دانشجويان اين دانشگاه بيشتر به سمت فعاليت هاي فرهنگي، هنري و علمي است.

وي تصريح كرد: تعداد انجمن هاي علمي دانشگاه تهران در زمان نظارت معاونت پژوهشي 20 انجمن بود و پس از اينكه معاونت دانشجويي نظارت آنها را به عهده گرفت اين تعداد به 55 انجمن افزايش يافت و در حال حاضر آيين نامه نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي نيز در اين دانشگاه تدوين شده است.

معاون دانشجويي دانشگاه تهران افزود: روز به روز دانشجويان علاقه مند به فعاليت هاي علمي در دانشگاه تهران افزايش مي يابد و اين فعاليت ها در كنار سير نزولي فعاليت هاي سياسي دانشگاه تهران، سير صعودي دارد. اكنون در صورت پاسخ ندادن به اين اشتياق، فعاليت ها ضعيف مي شوند.

وي اظهار داشت: با توجه به اين كه دانشگاه هاي ما بيشتر شبيه دبيرستان هاي بزرگي هستند و فعاليت هاي پژوهشي در آنها كمتر صورت مي گيرد، گسترش انجمن هاي علمي و فعاليت علمي دانشجويان در آنها، فارغ التحصيلان محقق را افزايش مي دهد.

وي با اشاره به اينكه افزايش 30 درصدي گرايش دانشجويان به فعاليت هاي علمي چشمگير است خاطرنشان كرد: پتانسيل علمي خوبي براي فعاليت هاي علمي در دانشگاه ها وجود دارد و با توجه به وجود 800 انجمن علمي در دانشگاه ها، بودجه 600 ميليون توماني براي حمايت از آنها كافي نيست.

دكتر اميد يادآور شد: دانشگاه تهران برنامه هاي وسيعي جهت كمك و حمايت از انجمن هاي علمي دارد، همچنين در نظر دارد، برنامه اي جهت گردهمايي انجمن هاي علمي دانشكده ها برگزار كند.

کد مطلب 234942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها