اسدالله شعبانی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر به اینکه چه اشکالی دارد ناشران خوب، سراغ ترجمه داستانهای خوب از گوشه و کنار جهان بروند، اشاره کرد و افزود: ترجمه کتابهای خوب خواندنی هیچ آسیبی به تالیف نمیرساند و حتی به رشد و بالندگی آن کمک میکند. مگر در قرن بیست و یکم میتوانیم درها را به روی فرایندی که «جهانی شدن» نام گرفته ببندیم پس ما ناگزیر از ترجمهایم و این ترجمه، ما را با اندیشههای دیگر آشنا میکند.
به گفته شاعر مجموعه«پرچم سبز درخت»، ترجمه خوب، فکر تولید میکند و اندیشه را پرورش میدهد. دیدن یک مستند خوب، یک اثر سینمایی برجسته یا خواندن یک داستان تاثیرگذار اتفاق خوشایندی است پس ترجمه به تالیف آسیب نمیرساند بلکه در خدمت ان است. به این معنی که نویسندگان ما با خواندن آثار موفق افق دیدشان گسترش پیدا میکند. آن ترجمهای که به تالیف آسیب میزند و نویسندگان با آن مخالفاند، کتابسازیهایی است که صورت میگیرد. ما با رویه ناشرانی که یک کتاب را به چند مترجم میسپرند و تنها به سود بیشتر فکر میکنند مخالفیم.
شعبانی در پاسخ به اینکه بعضی معتقدند نویسندههای ایرانی با کودک و نوجوان امروز، ارتباط چندانی برقرار نمیکنند، گفت: ضعف تالیف ما به سیاستهای غلط فرهنگی برمیگردد. من تا به حال، چیزی ننوشتهام که در وزارت ارشاد بماند. بعد این همه سال نوشتن برای بچهها میدانم خط قرمزها کدام است و این به معنی خودسانسوری نیست. اما بسیاری از نویسندگان ما از ترس اینکه جلوی انتشار کتابشان گرفته شود، افکار خود را سانسور میکنند. از سوی دیگر بسیاری از بررسان، سواد کار خود را ندارند.
شاعر مجموعه«زمین کوچک من» به اینکه، گردش آزاد اطلاعات، یکی از شاخصههای دموکراسی است، اشاره و بیان کرد: یکی از مفاد قانون اساسی، همین گردش آزا اطلاعات است. بنابراین چه خوب اگر سانسور به عهده خود مردم گذاشته شود و نویسنده ناچار نباشد خلاقیت خود را مهار کند. خود من چنین میکنم و کاری که کانالیزه میشود با مخاطب ارتباط برقرار نمیکند.
شعبانی یکی دیگر از دلایل گرایش به ترجمه را جذابیت فرهنگهای دیگر دانست و افزود: ما ایرانیها، چشم به آنسوی آبها دوختهایم و «مرغ همسایه، همیشه برایمان غاز بوده است» البته این دلیل فرعی است؛ اصل همان است که وقتی شما میخواهید کتابی را ترجمه کنید میگردید و بهترین را انتخاب میکنید. بعد با گوناگونی فرهنگها و زبانها روبهرو هستید و همه این موارد به جذابیت کار میافزاید.
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