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۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۱۵

کاظم زاده به مهر خبر داد:

عامل توزیع مواد مخدر در روستاهای جنوبی دامغان دستگیر شد

عامل توزیع مواد مخدر در روستاهای جنوبی دامغان دستگیر شد

دامغان – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان دامغان از دستگیری عامل توزیع مواد مخدر در روستاهای جنوبی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دستگیری عامل توزیع مواد مخدر در دامغان اظهار داشت: با انجام تحقیقات گسترده پلیس در مناطق روستایی جنوب شهرستان دامغان، متهم 35 ساله ای که عامل توزیع مواد مخدر در این نقاط بود شناسایی شد.
 
وی افزود: تیم مشترک از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان و فرماندهی انتظامی بخش امیرآباد رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.
 
وی گفت: در تحقیقات تکمیلی ماموران در مخفیگاه متهم که احتمال حضور وی در آن ها وجود داشت شناسایی شد.
 
فرمانده انتظامی شهرستان دامغان به هماهنگی با مرجع قضایی اشاره و اظهار داشت: تیم های پلیسی همزمان از مخفیگاه متهم بازدید کردند که در نهایت دو کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک کیلوگرم گراس کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.
 
کاظم زاده نقش آموزش و نظارت بر فرزندان از سوی والدین در پیشگیری از اعتیاد را بسیار مهم خواند و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت در حوزه تهیه ،توزیع و قاچاق مواد مخدر را با مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع داده و پلیس را در ریشه کنی این بلای خانمان سوز یاری رسانند.
کد مطلب 2350823

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