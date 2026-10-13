به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا پیامی صادر کرد.

در بخش‌هایی از پیام کولیوند آمده است:

«تاب‌آوری را باید پیش از بحران آموخت؛ از خانه و مدرسه، از سال‌های نخست کودکی تا سراسر زندگی.

بحران‌ها ممکن است در چند لحظه زندگی انسان‌ها را دگرگون کنند؛ اما آمادگی برای مواجهه با آن‌ها در همان لحظات شکل نمی‌گیرد. این آمادگی حاصل آموزش، تمرین و نهادینه‌شدن رفتارهای ایمنی است؛ دانشی که به مهارت تبدیل می‌شود و در لحظه حادثه، می‌تواند از جان انسان‌ها محافظت کند.

شعار روز جهانی کاهش خطر بلایا در سال ۲۰۲۶، «تاب‌آوری از خانه آغاز می‌شود»، بر نقش بنیادین خانواده در شکل‌گیری فرهنگ ایمنی تأکید دارد. این فرهنگ باید از کودکی در خانواده آغاز شود، در مدرسه گسترش یابد و در تمام مراحل زندگی استمرار پیدا کند. کودکی که پیشگیری، رفتار صحیح در شرایط اضطراری و کمک به دیگران را می‌آموزد، در آینده نه‌تنها توان بیشتری برای حفاظت از خود و خانواده‌اش خواهد داشت، بلکه می‌تواند در افزایش آمادگی جامعه نیز نقشی مؤثر ایفا کند...

خانواده و مدرسه در شکل‌گیری رفتارهای ایمن، رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و نهادهای مسئول در فراهم‌کردن زمینه آموزش همگانی نقش تعیین‌کننده دارند. همچنین، تاب‌آوری به آموزش امدادی محدود نیست؛ سلامت جسم و روان، ایمنی خانه، پرورش کودکان مسئولیت‌پذیر، همبستگی اجتماعی و توان اقتصادی خانواده‌ها نیز در ظرفیت جامعه برای مواجهه با بحران نقش دارند. محله‌های آگاه و آماده، با تکیه بر مشارکت مردم و ظرفیت‌های همیارانه، می‌توانند در کاهش آسیب‌ها و تقویت پاسخ جمعی به حوادث مؤثر باشند.

روز جهانی کاهش خطر بلایا فرصتی است برای تأکید بر یک مسئولیت مشترک. نباید منتظر وقوع بحران بمانیم تا اهمیت آموزش را دریابیم. باید از کودکی آغاز کنیم، در خانواده و مدرسه استمرار ببخشیم و با مشارکت مردم، آن را در سراسر کشور گسترش دهیم. جامعه ایمن‌تر، پیش از آنکه در میدان حادثه ساخته شود، در خانه‌ها، کلاس‌های درس و رفتارهای روزمره مردم شکل می‌گیرد.»