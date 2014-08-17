به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا صبح امروز یکشنبه به وقت تهران چهارمین دیدار خود را در رقابتهای "جام والیبال آمریکا" برگزار کردند که این بازی را تیم میزبان با حساب 3 بر صفر به سود خود پایان داد.

قهرمان لیگ جهانی 2014 به ترتیب با امتیازات 25 بر 18، 25 بر 22 و 25 بر 19 این بازی را به سود خود پایان داد. از این بازی سه هزار و 610 تماشاگر دیدن کردند.

"جان اسپرا" در پایان این رقابتها گفت: امیدوارم تماشاگران از تماشای این بازی‎ها لذت برده باشند. امیداورم آنها عشق به بازی را آموخته باشند چرا که والیبال در آمریکا و به ویژه در کالیفرنیای جنوبی از وجهه خوبی برخوردار است.

ایران از مجموع چهار بازی خود مقابل آمریکا، سه بازی را شکست خورد و در یک بازی برنده شد.