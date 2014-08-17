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۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۳۱

جان اسپرا:

امیدوارم تماشاگران از بازی‎های آمریکا و ایران لذت برده باشند

امیدوارم تماشاگران از بازی‎های آمریکا و ایران لذت برده باشند

سرمربی تیم والیبال آمریکا پس از پایان مسابقات "جام والیبال آمریکا" ابراز امیدواری کرد تماشاگران حاضر در سالن مسابقات، از برگزاری این رقابتها لذت برده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا صبح امروز یکشنبه به وقت تهران چهارمین دیدار خود را در رقابتهای "جام والیبال آمریکا" برگزار کردند که این بازی را تیم میزبان با حساب 3 بر صفر به سود خود پایان داد.

قهرمان لیگ جهانی 2014 به ترتیب با امتیازات 25 بر 18، 25 بر 22 و 25 بر 19 این بازی را به سود خود پایان داد. از این بازی سه هزار و 610 تماشاگر دیدن کردند.

"جان اسپرا" در پایان این رقابتها گفت: امیدوارم تماشاگران از تماشای این بازی‎ها لذت برده باشند. امیداورم آنها عشق به بازی را آموخته باشند چرا که والیبال در آمریکا و به ویژه در کالیفرنیای جنوبی از وجهه خوبی برخوردار است.

ایران از مجموع چهار بازی خود مقابل آمریکا، سه بازی را شکست خورد و در یک بازی برنده شد.

کد مطلب 2351283

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