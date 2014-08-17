ایران 8 میلیارد دلار نفت و گاز صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق ژنو هر چند برخی از تحریم‌های بین‌المللی پیش روی صادرات نفت و میعانات گازی ایران برداشت شد اما عملا هیچ یک از کشتیرانی‌های بین‌المللی و یا موسسات بیمه حاضر به شکستن تحریم‌های نفتی ایران نشدند.



سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اخیرا در پاسخ به برخی شبهه‌ها در خصوص کاهش تحریم‌ها به عنوان عامل افزایش صادرات نفت خام گفته است: تاکنون هیچ تحریمی از صنعت نفت ایران برداشته نشده است.



عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با اشاره به پابرجا ماندن تحریم‌های بین‌المللی از صادرات گاز مایع به عنوان گلوگاه صادرات پتروشیمی یاد کرده و یادآور شده است: شرکت‌های کشتیرانی خارجی حاضر به حمل برخی از محصولات پتروشیمی ایران نیستند.



همزمان با این تغییر و تحولات، وزارت نفت با ارائه گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صادرات 7 میلیارد و 900 میلیون دلار نفت خام و میعانات گازی در چهار ماه نخست سال جاری، اعلام کرد: در این مدت 13 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران آزاد شده است.



حسینعلی حاجی دلیگانی امروز درباره آخرین وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال جاری، گفت: وزارت نفت در طول چهار ماه نخست سال جاری 21 میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت و میعانات گازی داشته است.



عضو کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اینکه 13 میلیارد دلار از آن مربوط وصول مطالبات سال 92 بوده و 7 میلیارد و 900 میلیون دلار نیز مربوط به صادرات سال جاری است، تصریح کرد: گزارش‌ها حاکی است 95 درصد از درآمد 211 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1393 در چهار ماه اول امسال محقق شده است.



در همین حال بیژن زنگنه هفته گذشته در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام گفته است: در ادامه سال جاری میلادی بازار جهانی نفت تغییرات شدید قیمتی را تجربه نخواهد کرد و بازار نفت از یک ثبات برخوردار خواهد بود.



وزیر نفت در پاسخ به این سئوال مهر که آیا ایران از قیمت های فعلی نفت در بازار جهانی رضایت دارد؟ تصریح کرده است: از قیمت‌های فعلی رضایت داریم و همه کشورها از قیمت های فعلی نفت خام در بازار رضایت دارند.