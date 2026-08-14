به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند صبح امروز جمعه در نشست با رسانه‌ها با اشاره به موضوع نظارت نمایندگان بر عملکرد مدیران، اظهار داشت: ما که از اول بدون تعارف صحبت کرده‌ایم، پیگیر هستیم که دائماً نقد کنیم، نقد مصلحانه. نقدی که فرایند آن منافع مردم لرستان در سطح ملی باشد.

انتقاد از «رفیق‌بازی» و «تیم‌سازی» در ورزش و جوانان لرستان

وی گفت: هیچ مشکل شخصی با هیچ احد و ناسی در داخل استان نداریم، اگر کسی هم حقیقتاً به سهم‌خواهی نمایندگان را متهم کند، کار ناصوابی است، اگر ما رفتیم پیش وزیر ورزش، به‌خاطر مسائل ورزش رفتیم، تا درخواست‌های خود را برای ورزشگاه شهید «سبزی پرور»، شهدای خرم‌آباد، ورزشگاه تختی، چند ورزشگاه نیمه‌کاره، سالن ورزشی «ماسور» و... پیگیری کنیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اما این‌طور نبوده که ما برویم آنجا، بگوییم که «این را بردار، آن را بگذار»، اصلاً ما گزینه‌ای ارائه ندادیم، در مورد مدیرکل قبلی هشت نماینده امضا کردند که این مدیرکل بماند از عملکردش راضی هستیم، خب یک نماینده گفت که نه «این باید برود، یکی دیگر بیاید». حالا چرا این‌طور شد را همه می‌دانیم.

سپهوند با بیان اینکه ما مخالف آمدن این مدیر بودیم، ولی با او همکاری کردیم، هم برایش از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی پیگیری کردیم، هم از وزارت ورزش کمک گرفتیم، گفت: اما در نهایت دیدیم که اینها دنبال «رفیق‌بازی» هستند، اینها دنبال «تیم‌سازی» هستند، اصلاً دنبال ورزش نیستند.

در مورد مسائل حوزه ورزش با هیچ‌کسی شوخی نداریم

وی ادامه داد: شما اگر می‌خواهید یک رئیس هیئتی را بگذارید، یا رئیس هیئتی را بردارید، درست حسابی این کار را انجام بدهد، اگر معاونی می‌خواهی بگذاری، معاون متخصص بگذار، مهم‌ترین معاونت ورزشی را سرپرست گذاشته‌ای، خب متخصص بگذار. مگر ما دکتری تربیت‌بدنی در این استان نداریم؟ ما متخصص در این حوزه و قهرمان ملی در این حوزه داریم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، افزود: نمی‌شود یک پشتوانه از یک جایی بگیری، مرکز استان را رها کنی، یک‌سوم جمعیت استان در مرکز استان قرار گرفته، ورزش قهرمانی استان از غرب محوریتش مرکز استان است.

سپهوند با بیان اینکه الان باوجود حمایت مالی که از خانه کشتی من داشته‌ام، الان باز مشکل برق و بدهی دارد، خب چطور می‌خواهد قهرمان ملی پرورش بدهد، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان باید این موضوع را پیگیری کند نه اینکه «با دوست و رفیق» هیئت برای خودش بچیند.

وی با تأکید بر اینکه ما قطعاً در مورد منافع استان و به‌ویژه در حوزه ورزش با هیچ‌کسی شوخی نداریم، هیچ سهمی هم از مدیرکل ورزش و جوانان نمی‌خواهیم، گفت: هیچ شخصی به او معرفی نکرده‌ایم که جایی بگذارد و هیچ شخصی را هم معرفی نمی‌کنیم، اما کسی را که منصوب می‌کند باید فرد متخصصی باشد، درشان این استان باشد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهر خرم‌آباد مرکز استان است، نه مدیرکل و نه معاونانش خرم‌آبادی نیستند، یعنی هر کسی که از هر جایی آمد، باید همان افکارش را اینجا بیاورد پیاده کند؟ گفت: مدیرکل ورزش و جوانان باید در سطح ملی فکر کند.