به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: مسئله صف‌های طولانی بنزین در هرمزگان به یک مشکل جدی تبدیل شده و تمام لایه‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است تشکیل صف‌های طولانی در گرمای طاقت‌فرسای استان برای دریافت ۱۵ یا ۳۰ لیتر بنزین، هرگز زیبنده مردم استانی نیست که در خط مقدم دفاع از مرزهای کشور قرار دارند و حافظان تنگه استراتژیک هرمز هستند.

جراره با تأکید بر اینکه در طول این مدت سکوت نکرده و پیگیر مطالبات مردمی بوده است، تصریح کرد: ضمن تقدیر از ورود شجاعانه رئیس‌کل دادگستری استان به موضوع سوخت، متأسفانه شاهد نوعی سردرگمی و آزمون و خطا در مدیریت کلان سوخت هستیم اتخاذ طرح‌های کارشناسی نشده و متناقض، مانند طرح کدینگ سوخت در استان همجوار (کرمان)، ترددهای بین‌استانی مردم هرمزگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: شرایط هرمزگان از جمله گرمای شدید هوا، مصرف بالای خودروها، کیفیت پایین سوخت موجود، خرابی نازل‌های پمپ‌بنزین، قطعی برق جایگاه‌ها و تأخیر در ارسال سوخت باید به‌صورت واقعی و یک‌پارچه در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اختصاصی خود با وزیر نفت گفت: در دیدار با وزیر نفت، واقعیت‌ها و فشار شدیدی که بر مردم استان وارد می‌شود را شفاف منتقل کردم مردم هرمزگان دیگر توان و تحمل ادامه این وضعیت را ندارند بر همین اساس مقرر شد در هفته پیش‌رو، نشست ویژه‌ای با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و استاندار هرمزگان برگزار و تصمیماتی فوری و ضرب‌الاجلی اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: در این تصمیم‌گیری‌ها باید وضعیت خودروهای مناطق آزاد و بیش از ۳ هزار قایق صیادی ثبت‌نشده در سامانه که معیشت خانوارها به آن گره خورده است، به‌طور دقیق تعیین‌تکلیف شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر موضع قاطع خود در قبال قیمت سوخت اظهار داشت: ما با هرگونه افزایش قیمت بنزین در استان شدیداً مخالف هستیم پیشنهاد ما اختصاص و واریز سهمیه سوخت آزاد متناسب با شرایط اقلیمی، گرمای هوا و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی به کارت‌های شخصی شهروندان است؛ به‌گونه‌ای که نیاز ماهانه مردم را به‌طور کامل پوشش دهد و مشکل جدیدی خلق نکند.

جراره در پایان تأکید کرد: تا حل کامل این مشکل و پایان دادن به صف‌های طاقت‌فرسای بنزین، پای مطالبات بحق مردم شریف هرمزگان ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد مردم بیش از این تاوان تصمیمات نادرست را بپردازند.