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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

بازدید وزیر ورزش از استادیوم بین‌المللی هاکی

بازدید وزیر ورزش از استادیوم بین‌المللی هاکی

احمد دنیامالی با حضور در استادیوم بین‌المللی هاکی از آخرین وضعیت این مجموعه و روند آماده‌سازی آن برای افتتاح رسمی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید وزیر ورزش از استادیوم بین‌المللی هاکی امروز (جمعه ۲۳ مرداد) انجام شد.

در این بازدید، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش نیز حضور داشت و وزیر ورزش و جوانان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف استادیوم، از اردوهای تیم‌های ملی هاکی بازدید و در جریان آخرین وضعیت آماده‌سازی و روند فعالیت ملی‌پوشان قرار گرفت.

دکتر دنیامالی در جریان این بازدید، با مربیان و اعضای تیم‌های ملی هاکی گفت‌وگو کرد و گزارشی از شرایط اردوها، برنامه‌های پیش‌روی تیم‌های ملی و روند توسعه این رشته دریافت کرد.

روز دوشنبه این استادیوم به طور رسمی افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 6916124

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