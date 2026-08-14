۷۶ تن گندم قاچاق در ایجرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عباسی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس ایجرود در حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به هشت دستگاه تریلی مشکوک شده و پس از هماهنگی قضایی آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروهای مذکور مقدار ۷۶ تن و ۴۱۰ کیلوگرم گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع را که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود کشف و در این رابطه هشت نفر را دستگیر کردند که همراه پرونده مربوطه به مراجع قانونی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مربوطه را بیش از ۳۶ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از این رو از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

کشف میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در زنجان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از کشف هزار و ۹۶۸ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۱۳ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ حسین بدری افزود: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات کنترلی و بررسی های لازم موفق به شناسایی و توقیف محموله ای از لوازم آرایشی و بهداشتی شدند.

وی افزود: در این راستا دو دستگاه خودرو سواری شوتی متوقف و پس از بازرسی تعداد یک هزار و ۹۶۸ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی با تأکید بر تداوم اجرای طرح های نظارتی اعلام کرد: مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و عرضه محصولات قاچاق به ویژه کالاهای مرتبط با سلامت از اولویت های این پلیس است و از شهروندان درخواست می شود هرگونه موارد مشکوک و اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.

کشف پنج دستگاه ماینر قاچاق در خرمدره

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از کشف پنج دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا مقدم اظهار داشت: طی اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر به کارگیری ماینر قاچاق جهت استخراج رمز ارز در یک واحد مرغداری، موضوع در دستور ویژه این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی، در بازرسی از مرغداری پنج دستگاه ماینر قاچاق را کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: ارزش اقلام مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.