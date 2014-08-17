ادامه بازداشت معترضین به خشونت پلیس در فرگوسن آمریکا/اعتراضات میسوری یک زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، در حالیکه هنوز حدود یک ساعت به پایان وقت اعلام شده در خصوص منع رفت و آمد در شهر فرگوسن ایالت میسوری باقی مانده اما معترضین همچنان در خیایان ها حضور دارند.

ایالت میسوری از یکشنبه شب 19 مرداد ماه ناآرام شده که دلیل آن کشته شدن یک نوجوان در بخش سنت لوئیز منطقه فرگوسن میسوری است. در حالیکه مردم آمریکا هنوز حادثه قتل "تریوان مارتین" نوجوان سیاه پوست به دست یک افسر پلیس و سپس تبرئه این پلیس را از یاد نبرده اند؛ روز یکشنبه یک نوجوان سیاه پوست دیگر در ایالت میسوری به دست پلیس کشته شد.

"جی نیکسون" فرماندار میسوری برای فرونشاندن اعتراضات اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده و منع رفت و آمد کرده است. بر اساس این گزارش از ساعت 5 به وقت گرینویچ تا ساعت 10 که به وقت محلی از ساعت 12 شب تا پنج صبح می شود در این ایالت مقررات منع رفت و آمد حاکم است.

بر اساس اعلام رسانه ها، در جریان تحولات امروز شهر فرگوسن یک نفر به دلیل اصابت گلوله به شدت زخمی شده و در حدود 10 نفر نیز بازداشت شده اند. پلیس آمریکا از چند ساعت قبل برای متفرق کردن معترضین حاضر در خیایان های فرگوسن اقدام به شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی کرده بود.