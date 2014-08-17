شلیک گلوله پلاستیکی و گاز اشک آور در فرگوسن برای متفرق کردن معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در خبری فوری از شلیک گاز اشک اور و گلوله های پلاستیکی توسط پلیس آمریکا در شهر فرگوسن ایالت میسوری خبر داد.

در حالیکه از نیمه شب گذشته در این شهر وضعیت فوق العاده و مقررات منع رفت و آمد اعمال شده اما مردم این شهر بدون توجه به این مقررات در خیایان های حاضر شده و اعتراضات خود به خشونت پلیس را ادامه دادند.

این ایالت از یکشنبه 19 مرداد ماه ناآرام شده که دلیل آن کشته شدن یک نوجوان در بخش سنت لوئیز منطقه فرگوسن میسوری است. در حالیکه مردم آمریکا هنوز حادثه قتل "تریوان مارتین" نوجوان سیاه پوست به دست یک افسر پلیس و سپس تبرئه این پلیس را از یاد نبرده اند؛ روز یک شنبه یک نوجوان سیاه پوست دیگر در ایالت میسوری به دست پلیس کشته شد.

"جی نیکسون" فرماندار میسوری برای فرونشاندن اعتراضات اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده و منع رفت و آمد کرده است. بر اساس این گزارش از ساعت 5 به وقت گرینویچ تا ساعت 10 که به وقت محلی از ساعت 12 شب تا پنج صبح می شود در این ایالت مقررات منع رفت و آمد حاکم است.

عصبانیت مردم میسوری پس از آن افزایش یافت که اعلام شد پلیسی که اقدام به قتل بی دلیل این نوجوان کرده چند روز قبل از وقوع قتل، نشان افتخار دریافت کرده بود.