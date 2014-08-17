لزوم کمک نظامی به کردها در برابر داعش/ مناطق کردنشین نقش مهمی در آینده منطقه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوشکا فیشر" وزیر خارجه اسبق آلمان از دولت این کشور خواست برای مقابله با تروریست های داعش با ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به کردهای عراق کمک کند. وی در گفتگو با هفته نامه "بیلد آم زونتاگ" تاکید کرد یک سازمان تروریستی را که به شکل بیرحمانه کشتار می کند و حقوق زنان را پایمال می کند، نمی توان با دعا و ادعا متوقف کرد.

این سیاستمدار حزب سبزهای آلمان در ادامه افزود: ما باید برای کردها سلاح بفرستیم، زیرا ما متعهد به حمایت و کمک هستیم. به گفته فیشر تشکیل یک دولت توسط تروریست های داعش می تواند امنیت آلمان را نیز به خطر اندازد.

وزیر خارجه اسبق آلمان با بیان این که دولت های اروپایی باید به صورت مشترک اقدامی سریع در مورد داعش انجام دهند اظهار داشت: آلمان نیز باید با کمک های نظامی و تسلیحاتی به ابتکار عمل در پیش گرفته شده توسط دولت های فرانسه، انگلیس و چک بپیوندد. وی با اشاره به این که منطقه کردنشین عراق در آینده نقش مهمی در تحولات منطقه بازی خواهد کرد گفت آلمان نباید بنشیند و نظاره گر سقوط اربیل به دست تروریست های داعش باشد.

فیشر در پاسخ به برخی تردیدها در مورد ارسال تسلیحات به عراق از جمله این که این سلاح ها باید به کدام منطقه ارسال شود گفت: این سوالات در شرایطی که کشتار مردم در برابر دیدگان همه اتفاق می افتد، درجه دوم قرار می گیرد. این در حالی است که وزیر خارجه آلمان که به تازگی به اقلیم کردستان عراق سفر کرده ضمن اعلام مخالفت با تشکیل دولت مستقل کردستان، در مورد ارسال کمک های نظامی به شمال عراق ابراز تردید کرده است.