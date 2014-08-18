ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق در فهرست میراث ناملموس یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا سعیدآبادی در دیدار با استاندار ، مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان و سایر مدیران کل استان اظهار کرد: برگزاری این نشست با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران کل استان نشان‌دهنده علاقه و اشتیاق آنها برای همکاری‌های همه‌جانبه است.

وی با اشاره به احساسات قلبی خود نسبت به گیلان افزود: به نقل از استاد الهی قمشه‌ای، زندگی چیزی جز دانایی، زیبایی و نیکویی نیست و بنده اعتقاد دارم که گیلان تجلی این سه خصلت است.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه استان گیلان در حوزه دانش سرآمد است، تصریح کرد: به لحاظ زیبایی شهرت جهانی دارد و در راستای نیکویی در حرکت است.

سعیدآبادی به موضوع جهانی شدن اشاره کرد و افزود: خطر جهانی شدن از دیدگاه یونسکو یکسان بودن و یکرنگ شدن، تنها چیزی که می‌تواند در برابر این خطر قد علم کند تنوع فرهنگ‌ها است.

وی، تلاش برای ثبت میراث ناملموس گیلان، ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق با توجه به دارا بودن تنوع پوششی و تنوع غذایی، تقویت جاده ابریشم به عنوان یک شاهراه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، ایجاد ذخیره‌گاه‌های زیست‌توره در گیلان و... از جمله موضوعاتی نام برد که می‌شود در آن همکاری و مشارکت داشت.