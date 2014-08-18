به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود با حال و هوای متفاوتی برگزار شد. این برنامه با گرامیدشت یاد و خاطره مهدی نفر خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس و گزارشگر برنامه ورزش و مردم آغاز شد که هفته گذشته در اثر سانحه رانندگی درگذشت. ضمن پخش تصاویری از مهدی نفر، بخش‌هایی از مراسم تشییع جنازه این خبرنگار ورزشی هم روی آنتن رفت.

فردوسی پور همچنین اشاره‌ای به زلزله ایلام کرد. وی حتی به مردم ایران بابت موفقیت مریم میرزاخانی که نخستین زن و نخستین ایرانی برنده جایزه فیلدز ریاضی است، تبریک گفت.

سئوال پیامکی برنامه این هفته به قهرمان دوره چهاردهم لیگ برتر اختصاص داشت.

نود درجه و تعداد مساوی تماشاگران با آمبولانس‌ها!

فردوسی پور در بخش نود درجه مسائل مختلفی از جمله شادی گل بازیکنان سپاهان، شادی گل ادینیو مهاجم تراکتورسازی و شباهت آن به کلیپ‌هایی که منجر به تصادفات رانندگی شده بود، جاسازی چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی در کرج را سوژه‌ کرد. وی همچنین اشاره ظریفی به تعداد اندک تماشاگران تیم‌های تهرانی از جمله پیکان داشت و با بیان اینکه "برای اولین بار تعداد آمبولانس‌های ورزشگاه با تماشاگران تیم میزبان برابری می‌کند" این نکته منفی فوتبال ایران را به چالش کشید.

حضور تماشاگران در ورزشگاه در غیاب ماموران انتظامی

در بخش بعدی، حاشیه‌های دیدار صبای قم با پدیده مشهد روی آنتن رفت. تماشاگرانی که تا لحظاتی قبل از شروع مسابقه پشت درها حبس شده بودند و اجازه ورود به ورزشگاه را نداشتند. نکته عجیب دیگر این بود که تماشاگران بدون حضور ماموران نیروی انتظامی وارد ورزشگاه شده بودند.

آموزش زنده داوری در نود!

محمد فنایی کارشناس داوری برنامه این هفته بود. وی تاکید کرد که داوران در هفته سوم یک پنالتی برای راه آهن و یک پنالتی برای صبا نگرفته اند. فنایی در بخشی از توضیح عملکرد داوران، از روی صندلی بلند شد و لحظاتی به صورت ایستاده به آموزش خطای هند پرداخت!

کارت‌های خدمت ماست مالی نشود

در ادامه، عادل فردوسی پور به صورت کلی به ماجرای کارتهای معافیت جعلی خدمت پرداخت و به صورت سربسته از "ماست مالی شدن" این ماجرا و بازی کردن چند بازیکن که مشکل داشتند، انتقاد کرد. فردوسی پور از مسئولان مربوطه خواست تا زودتر به این ماجرا رسیدگی کنند.

پخش اولین مصاحبه تلفنی نود

آیتم بعدی برنامه، تقویم نود بود. بعضی از بخش‌های تدارک دیده شده برای تقویم نود پخش فیلم اولین حضور افشین قطبی در رختکن پرسپولیس پس از امضای قرارداد با این تیم بود. همچنین با اسماعیل هلالی به مناسبت تولدش مصاحبه شد. هلالی در این گفتگو تاکید کرد اولین نفری بوده که به صورت تلفنی با برنامه نود مصاحبه کرده است.

فکری: تیم ملی را قهرمان نکردم دارم بزنید!

اولین بازی علی کریمی در تیم بایرن مونیخ که با گلزنی و پاس گل این بازیکن همراه بود هم در تقویم نود گنجانده شده بود. همچنین به حسین فکری سرمربی پیشین تیم‌های فوتبال ایران و صحبت عجیب او قبل از مسابقات هیروشیما در سال 1994 اشاره شد. فکری پیش از آن بازی‌ها گفته بود: "تیم ملی را به من بدهید؛ اگر قهرمان نشدیم آن وقت مرا دار بزنید".

رکوردشکنی حسین فرکی بعد از جدایی از پرسپولیس

حسین فرکی هم دیگر سوژه تقویم نود بود که در تاریخ 27 مرداد 1360 با انتقال از پرسپولیس به تیم الشعب با مبلغ 400 هزار تومان به عنوان گرانترین بازیکن فوتبال ایران رکورد زده بود.

دغدغه‌های فرا فوتبالی نود و زاینده رود

دغدغه‌های فرا فوتبالی عادل فردوسی پور در برنامه دوشنبه شب نود با اشاره به وضعیت زاینده رود اصفهان و تهیه گزارشی جداگانه، ادامه یافت. در این قسمت، گزارشگر نود در شهر اصفهان به سراغ مردم این شهر رفته و از تاثیرات خشکی زاینده رود بر وضعیت کلی شهر و همچنین شرایط روحی و روانی مردم اصفهان گزارشی پخش کرد.

پخش گزارش‌هایی از وضعیت شکرانه داور فوتسال اصفهانی که فردوسی پور در برنامه‌های گذشته خود آنرا پیگیری کرده بود به همراه گزارشی از وضعیت غلامحسین مظلومی از دیگر آیتم‌های برنامه نود بود.

دفاع فنایی از پنالتی سپاهان و آموزش با توپ عادل!

بررسی وضعیت قضاوت عملکرد علیرضا فغانی در دیدار جنجالی استقلال و سپاهان دیگر آیتم برنامه بود. نکته جالب این بود که محمد فنایی کارشناس داوری از تصمیم علیرضا فغانی مبنی بر اعلام پنالتی به سود سپاهان دفاع کرد. در حالی که به نظر می‌رسید فردوسی پور نظری بر خلاف این دارد. کار به جایی رسید که فردوسی پور حتی از همکارانش خواست توپی را که همیشه در صندوق عقب اتومبیل خود دارد، برایش بیاورند تا این صحنه را در استودیو شبیه سازی کنند. مجری برنامه نود وقتی توپ را از دست همکارانش گرفت، گفت: این همان توپی است که با آن با مرحوم نفر هر هفته بازی می‌کردیم و هم گل می‌زدیم و هم گل می‌خوردیم (اشاره به تمرینات تیم رسانه ورزش که سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها برگزار می‌شود). در همین بخش فردوسی پور و فنایی توضیحاتی درباره انواع خطاهای هند ارائه کردند.

ایران نود و پیراهن قرمز بازیکن استقلال

"ایران نود" که به سفر گزارشگر برنامه به شهرهای ایران اختصاص دارد، در ادامه برنامه هفته گذشته و سفر به استان مازندران بود. حنیف عمران زاده مدافع استقلال و سفر به زادگاه وی در این برنامه روی آنتن رفت و این مدافع به بیان اتفاقات و دلایلی که باعث فوتبالیست شدنش شد، پرداخت. یکی از دوستان حنیف گفت که این بازیکن چهار نام از جمله سهیل و شیرخان دارد! نکته جالب اینکه عمران زاده تی‌شرت قرمز به تن داشت!

آمار زلزله ایلام در خلال برنامه نود

بخش ویژه برنامه که عادل فردوسی پور چندبار آنرا نوید داده بود، با حضور هوشنگ نصیرزاده و منصور عظیم زاده به عنوان موافق و مخالف اساسنامه فدراسیون فوتبال پخش شد. پیش از شروع مناظره این دو، کولیوند رئیس سازمان امداد و نجات روی خط آمد و آماری از زلزله ایلام ارائه کرد. کولیوند گفت: از روز دوشنبه تاکنون بالغ بر 80 مورد لرزش گزارش شده که 6مورد آن پیش لرزه بوده است. مابقی پس لرزه بوده که هنوز هم ادامه دارد. خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم ولی 317 نفر مصدوم شده‌اند و پنج نفر هم در بیمارستان بستری شدند.

جنجال بر سر یک کاما و نام رئیس کمیته حقوقی فیفا

در ادامه، احمدرضا براتی کارشناس حقوقی روی خط آمد تا دقایقی جنجالی با هوشنگ نصیرزاده داشته باشد. صحبت‌های براتی در این جمله خلاصه می‌شد که رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال (هوشنگ نصیرزاده) باید یک فرد حقوقدان باشد. براتی به این منظور از الگوهای جهانی مثل رئیس کمیته حقوقی فیفا یاد کرد.

نصیرزاده در این خصوص گفت که آنجل ماریا که براتی از او نام برده بود، رئیس کمیته حقوقی فیفا نیست و مارکو ولیجر را رئیس این کمیته معرفی کرد. نصیرزاده خطاب به براتی گفت: شما بعضی مباحث را قاطی کرده‌اید. بحث و جدل نصیرزاده و براتی باعث شد تا در نهایت فردوسی پور دست به کار شود. در نهایت جستجوی دست اندرکاران برنامه نود نشان داد حق با براتی بوده و ولیجر رئیس کمیته انضباطی فیفاست ولی نصیرزاده تاکید داشت نامه‌هایی که به فدراسیون فوتبال می‌رسد با امضای ویلجر است. در این بحث مشخص نشد ویلجر دقیقا در فیفا چه سمتی دارد!

نصیرزاده همچنین با دفاع از جایگاهش در فدراسیون فوتبال، گفت: جایگاه من کاملا قانونی است. در ماده 54 اساسنامه خودمان آمده است که کمیته حقوقی دارای یک رئیس، کاما، یک معاون با تحصیلات حقوقی و اعضای دیگر است. برای همین برای رئیس کمیته داشتن تحصیلات حقوقی الزامی نیست.

مناظره عظیم زاده و نصیرزاده بر سر اساسنامه

همچنین منصور عظیم زاده هم ایراداتی به اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفت که نصیرزاده از این ایرادات هم دفاع کرد. البته در خلال صحبت‌های این دو، مصاحبه مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال هم پخش شد که به دفاع از اساسنامه فدراسیون پرداخت. این مناظره به خاطر پخش نود درجه، پیام‌های بازرگانی و پخش چند دیدار لیگ برتر به درازا کشید.

بعد از بررسی اجمالی عملکرد لژیونرها، مجددا بحث اساسنامه مطرح شد. با این تفاوت که براتی مجددا روی خط آمد و اینبار از نصیرزاده و صحبت‌هایش دفاع کرد. در دقایق پایانی که مناظره نصیرزاده و عظیم زاده بالا گرفته بود، فردوسی پور با تاکید بر اینکه برنامه‌اش به اتمام رسیده، از طرفین خواست بحث خود را قطع کنند تا برنامه در نهایت در ساعت 2:30 بامداد به اتمام برسد.

عظیم زاده که رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل فدراسیون بود و به خاطر یک اشتباه اخراج شد، به عنوان مخالف فدراسیون تلاش کرد اقدامات صورت گرفته در اساسنامه را غیرقانونی و خلاف جلوه دهد و هوشنگ نصیرزاده هم تلاش کرد با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد پاسخ او را بدهد. این مناظره که کاملا مشکوک برگزار شد و بحثش چند سال بعد از مجمع مطرح شد، هیچ ثمره ای در بر نداشت و بدون اینکه زوایای واقعی اتفاقات رخ داده مشخص شود، نیمه تمام ماند.