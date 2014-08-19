ایران بانی نگاه استعمارستیزی در دنیا/ قدرت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی زمینه ساز هجمه های فرهنگی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی، پیش از ظهر سه شنبه در جمع برخی از فرماندهان سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، اظهار داشت: مهمترین قشری که امروز در جامعه وظیفه هدایت و مسیر دادن به آینده این کشور را بر عهده دارند، دانش آموزان و دانشجویان می باشند.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اوضاع اسفبار منطقه و جنایتهایی که در حق مسلمانان روا می شود، گفت: متاسفانه تمامی چشمان دنیا در حال نظاره جنایتهای رژیم جعلی اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه و فلسطین هستند.

سردار ریحانی بیان داشت: با وجود این هجمه از جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم غزه، بازهم می بینیم که رسانه های غربی سکوتی معنادار پیشه کرده اند و به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی جنایات ضدبشری اسرائیل غاصب هستند.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: امروز ایران اسلامی خود به الگو و مدلی برای آزادیخواهان در منطقه و دنیا مبدل شده است و می بینیم که بسیاری از انقلابهای مردمی در دنیای کنونی به نوعی نشات گرفته از آموزه های انقلاب اسلامی ایران هستند.

سردار ریحانی در ادامه بیان داشت: باید امروز ایران را بانی تفکرات ضداستکباری و نگاه استعمارستیزی در دنیای کنونی بدانیم و مردم این کشور را انسانهایی آزادیخواه، نوعدوست و ... دانست.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: همین قدرت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باعث به وجود آمدن هجمه بسیار شدید دول استعماری علیه مردم و جوانان این مرز و بوم شده است.

وی تخریب دین اسلام و نشان دادن چهره ای خشن از مسلمانان را هدف اصلی مستکبران و اسلام ستیزان کنونی عنوان کرد و افزود: امروز دشمنان ایران برای کم رنگ کردن این تاثیرپذیری کشورهای آزادیخواه از انقلاب مردم ایران، وارد فاز جنگ نرم و فرهنگی شده اند و بسیاری از ریشه ها و بنیان های اصلی و ملی در این مملکت را مورد هدف خود قرار داده اند.