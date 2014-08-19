نیروی هوایی دقت کند/ داعش از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی در تماس تلفنی با "بورگ برند" گفت: ما از عملکرد نیروهای امنیتی و نیروی هوایی علیه داعش تمجید می کنیم و قربانیان نیروهای مسلح را ارج می نهیم اما لازم است که در حملات علیه داعش دقت ویژه ای لحاظ شود زیرا تروریست ها می کوشند که از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

وی افزود: اطلاعاتی که به نیروی هوایی می رسد باید دقیق باشد. پیروزی به یاری خداوند نزدیک است و داعشی ها و حامیان آنها به پایان کار نزدیک می شوند و به زودی امنیت و ثبات در عراق برقرار می شود.

العبادی بر تمایل عراق برای ادامه روابط با همه کشورهای دنیا بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگران تاکید کرد و ابراز اطمینان کرد: مرحله آینده شاهد تحرک دیپلماتیک با کشورهای دنیا برای تقویت این روابط است.

وزیر خارجه نروژ نیز ضمن تبریک به سبب مامورشدن العبادی برای تشکیل کابینه از آمادگی کشورش برای کمک به حفظ وحدت عراق و حاکمیت آن و ایستادگی در کنار بغداد در جنگ علیه تروریسم خبر داد.