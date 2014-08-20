انتظارصعود به لیگ دسته یک را از تیم فوتبال آلومینیوم اراک داریم

محمدرضاغفاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم فوتبال آلومینیوم اراک درحال حاضر شرایط خوبی را دارد و مسئولان این تیم برای حضور در مسابقات لیگ دسته دو در حال تکمیل کردن تیم هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید تیم خوبی راببندند و امیدواریم تیمی راهی مسابقات شود گفت: برنامه هایی در تیم تدارک دیده شده است که بتواند با بازیکنان اراکی نتایج قابل قبولی را کسب کند و ما انتظار بازگشت تیم آلومینیوم به مسابقات لیگ دسته اول را داریم.

غفاری در ادامه در مورد تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: ما نمی توانیم در کار باشگاه ها و تیم ها دخالت کنیم اما اگر تیمی بخواهد می تواند ازما مشاوره بگیرد و کمکشان می کنیم اما تصمیم گیری باخودآن باشگاه است و ما دخالتی نخواهیم داشت و مدیریت باثبات و قوی در تیم آلومینیوم مهم است که باعث موفقیت این تیم در آینده خواهد شد.

غفاری درادامه در مورد عملکرد هیات فوتبال استان مرکزی گفت: درگذشته تاجایی که توانسته ایم برنامه های خود را در هیئت فوتبال عملی کرده ایم و کسانی که انتقاد می کنند و عملکرد هیات فوتبال را ضعیف می دانند نظرخودشان را دارند و تا اینجا برای موفقیت فوتبال اراک تلاش کرده و می کنیم.