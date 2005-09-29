به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي " مزرعه پدري " كه در سال 1382 و با همكاري 4 تهيه كننده ( عروج فيلم ، بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس، بنياد سينمايي فارابي و سيما فيلم ) ساخته شده است، آخرين ساخته رسول ملاقلي پور به شمار مي رود و در عين حال از اين فيلم مي توان به عنوان نقطه آغاز ديگري در عرصه كارگرداني اين فيلمساز نام برد. البته ملاقلي پور با ساخت " قارچ سمي " نشان از فهم بالاي تصوير سينمايي و آشنايي با نمادها را به خوبي نشان داد كه در كارنامه سينمايي اش اثري متفاوت به شمار مي رود. اما " مزرعه پدري " از نظر تكنيك و سرمايه گذاري يك فيلم بسيار متفاوت و البته موفق در عرصه فعاليت اين فيلمساز به شمار مي رود.











تجربه موفق ملا قلي پور در " قارچ سمي " و البته " هيوا " در شكست زمان و گسست تاريخي باعث مي شود تا او اين شيوه اجرايي موفق را در " مزرعه پدري " هم به كار بگيرد و داستان ساده و خطي اين فيلم را با درهم آميختگي خاصي از خيال و واقعيت و زمان گذشته و اكنون ارايه كند. به گونه اي كه تماشاگران فيلم در لحظاتي از داستان وقتي متوجه اين گسست زماني مي شوند، دچار حيرت و خوشايندي كشف و شهود حاصل از تجربه حركت تاريخي مي گردند.



داستان فيلم درباره محمود، يكي از نويسندگان موفق عرصه دفاع مقدس است كه براي توضيح درباره آخرين متن خود به يكي از شهرهاي جنوبي مي رود و همسر و دو فرزندش او را در اين سفر همراهي مي كنند. اما در ميان نشست و گفت و گو ناگهان يكي از حاضرين به مساله كشته شدن خانواده محمود بر اثر حمله موشكي اشاره مي كند و از اين پس محمود همچنان كه در اكنون حضور دارد به گذشته خود مي رود.

در فيلم " مزرعه پدري " چند نكته بسيار مهم وجود دارد كه به نظر مي رسد نوعي جمع بندي آثار قبلي او به شمار مي رود. استفاده از فن آوري هاي گسترده نظامي و جلوه هاي ويژه نخستين و چشمگير ترين ويژگي فيلم است. در اين اثر فيلمساز از صحنه هاي انفجار، تير خوردن رزمندگان، نبرد با دشمن و حضور اداوت مختلف نظامي چنان قاب هاي ماندگار و زيبايي ارايه مي كند كه انگار همه تجربه اين ساليان را با خود به فيلم آورده است. البته بسياري اين زيبايي را حاصل فعاليت مسوول جلوه هاي ويژه فيلم ( محمد رضا شرف الدين ) و تدوين بسيار زيبا و جذاب اثر ( بهرام دهقاني ) مي دانند، ولي حقيقت اين است كه نيروهاي خوب و حرفه اي هم نياز به هدايت درست و منطقي دارند. برنامه ريزي دقيق و حساب شده كارگردان براي هر صحنه و نگاه مسلط و فراگير به همه جزييات و اتفاقات باعث شده است تا تمامي پلان ها درست و منطقي به كار گرفته شود و مجموعه اي كامل از جزييات در كنار هم قرار بگيرند و فيلمي زيبا و جذاب را تشكيل دهد.



نكته ديگر در اين فيلم اشاره به مسايل پس از جنگ در قلب جنگ است. به اين مفهوم كه فرزندان كشته شده محمود همسن زمان به يادآوري خاطرات او هستند و سن و سال آنها با زمان نگارش آخرين فيلم محمود هماهنگ است. همين مساله هم باعث مي شود كه آنها انتظارات فرزندان امروز را داشته باشند و عدم آشنايي آنها با جنگ، وقايع و تاثيرات آن باعث شود تا از پدر خود بخواهند از نگارش در زمينه دفاع مقدس دست بردارد. در اصل فيلم اشاره اي ظريف به ناآشنايي هاي نسل جديد نسبت به دفاع مقدس و فراموش شدن فعالان اين عرصه دارد. اين مساله در سكانس مربوط به پرسش و پاسخ حاضرين در جلسه نشست بررسي آخرين كتاب محمود نيز به خوبي مشهود است. چون حاضرين بيش از هر چه در صدد انتقاد و به عبارتي ايراد گرفتن از آخرين نوشته محمود هستند تا اينكه بخواهند آن را تاييد كنند.









نكته ديگري كه در مورد فيلم " مزرعه پدري " وجود دارد و در عموم فيلم هاي دفاع مقدس كمتر آن را مشاهده كرده ايم، مساله نگاه به رزمندگان و ارايه تصويري از جمع آنها است. به اين مفهوم كه ملاقلي پور طيف گسترده اي از آحاد مختلف جامعه را كه به عنوان رزمنده در گروهان محمود جاي دارند را نشان مي دهد كه در اين بين شخصيتي كه جمشيد هاشم پور بازيگر آن است به خوبي اين مساله را نشان مي دهد و در عين حال به جبهه به عنوان صافي و محلي براي پاك كردن دل و تقدس آن اشاره دارد. اين شخصيت لمپن خلافكاري است كه براي پاك شدن به جبهه آمده است. او بي آنكه قهرمان پروري كند و بخواهند يك يا چند شخصيت را بسيار برجسته نشان دهد و به اين وسيله جاي مخاطب خود تصميم بگيرد يا حتي دشمن را موجودي ناتوان و زبون نشان بدهد، دريافت خود از هجومي ناجوانمردانه را به تصوير مي كشد تا تماشاگر خود نظاره گر اتفاقات باشد و خود بيننده درباره اتفاقات تصميم و تاثير بگيرد. كارگردان حتي بر ناجوانمردي و نبرد نابرابر دشمن تاكيد مي كند و با نشان دادن لحظه اي كه گلوله توپ در حال فرود به خانه محمود است، بر اين مساله صحه مي گذارد.



ملاقلي پور در اين فيلم نشان داد كه در صورت بها دادن به عرصه فيلم دفاع مقدس و ارايه هزينه هاي لازم، هنرمندان كشورمان توانايي و تخصص براي ارايه آثار شاخص و قابل قبول را دارند. تصويربرداري كم نقص، صدابرداري بسيار خوب و حضور بسيار حرفه اي و دقيق بازيگران به گونه اي است كه در كمتر فيلم عرصه دفاع مقدس چنين فيلمي را مي توان مشاهده كرد.



در فيلم سينمايي " مزرعه پدري " جمشيد هاشم پور، مهدي احمدي، آتنه فقيه نصيري، قاسم زارع، قربان نجفي، حسن عباسي، محمد عفراوي و علي اسكندري به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي كنند. اين فيلم امشب ( پنج شنبه 7 مهر ماه ) از مجموعه برنامه سينما يك پخش مي شود.