داوران سومين دوسالانه خوشنويسی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،851 اثر از 422 هنرمند خوشنويس در رشته هاي نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث به سومین دوسالانه خوشنویسی رسیده است.

غلامحسين اميرخاني، عباس اخوين، علي شيرازي، جواد بختياري و صداقت جباري در رشته نستعليق و محمدحسين عطارچيان، غلامرضا مشعشعي و مجتبي ملك زاده در رشته شكسته نستعليق داوري آثار را بر عهده دارند.

548 اثر در رشته نستعليق، 184 اثر در رشته شكسته نستعليق، 161 اثر خط ثلث و 58 اثر خط نسخ به دبيرخانه دوسالانه رسيده است و آثار منتخب از بين اين آثار از 6 شهريور ماه جاري در سراي سعدالسلطنه قزوين به نمايش گذاشته مي شود.

سومين دوسالانه خوشنويسي به بزرگداشت مقام هنري احمد سهروردي معروف به «ياقوت ثاني» اختصاص یافته است.

