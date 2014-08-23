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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

داوران سومين دوسالانه خوشنويسی معرفی شدند

داوران سومين دوسالانه خوشنويسی معرفی شدند

سومین دوسالانه خوشنویسی که قرار است 6 شهریورماه در قزوین آغاز به کار کند، هیئت داوران خود را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،851 اثر از 422 هنرمند خوشنويس در رشته هاي نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث به سومین دوسالانه خوشنویسی رسیده است.

غلامحسين اميرخاني، عباس اخوين، علي شيرازي، جواد بختياري و صداقت جباري در رشته نستعليق و محمدحسين عطارچيان، غلامرضا مشعشعي و مجتبي ملك زاده در رشته شكسته نستعليق داوري آثار را بر عهده دارند.

548 اثر در رشته نستعليق، 184 اثر در رشته شكسته نستعليق، 161 اثر خط ثلث و 58 اثر خط نسخ به دبيرخانه دوسالانه رسيده است و آثار منتخب از بين اين آثار از 6 شهريور ماه جاري در سراي سعدالسلطنه قزوين به نمايش گذاشته مي شود.

سومين دوسالانه خوشنويسي به بزرگداشت مقام هنري احمد سهروردي معروف به «ياقوت ثاني» اختصاص یافته است.
 

کد مطلب 2355365

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