دونده هایی که به رکورد ورودی نرسیدن به بازیهای آسیایی اعزام نمی شوند

تیمور غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی دوومیدانی برای حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون خاطرنشان کرد: بعد از مرحله پایانی رقابتهای لیگ دوومیدانی تنها وظیفه دوست به لیست تیم ملی اضافه شد چرا که رکورد ورودی این بازی‌ها را کسب کرد. محمد ارزنده هم در پرش طول یک سانتیمتر کم آورد و چون در پرش آخر از ناحیه همسترینگ پا آسیب دیده بود در صورتی که با گرفتن MRI مشخص شود مشکلی ندارد به لیست اضافه خواهد شد.

وی در خصوص دیگر ستاره‌های تیم ملی گفت: تا این لحظه بر اساس تاکید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در این دوره از بازی‌های آسیایی نمی توانیم ربانی، مرادی، نیادوست و سپهرزاد را به همراه داشته باشیم. این ورزشکاران نتوانستند به رکورد ورودی که در نظر گرفته شده بود دست یابند برای همین کمیته ملی المپیک نیز تاکید بر آن دارد که این دونده‌ها را به اینچئون نبریم.

غیاثی در پاسخ به این سوال که آیا به سجاد مرادی شانس دیگری داده می‌شود، عنوان کرد: سجاد مرادی در مسابقات انتخابی شرکت نکرد و از یک مصدومیت کهنه رنج می‌برد. او در یک سال و نیم اخیر مسابقه نداده و منطقی نیست به اینچئون برود. در جلسه امروز هم در خصوص وضعیت مرادی بحث شده بود که رئیس کمیته ملی المپیک و معاون ورزشی وزارت ورزش تاکید داشتند که تنها کسانی را اعزام کنیم که به رکورد ورودی رسیده باشند بنابراین در مواد 800 و 1500 هیچ نماینده‌ای در بازی‌های آسیایی نخواهیم داشت.