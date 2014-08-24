زلزله 5.5 ریشتری مورموری شهرستانهای لرستان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای 5.5 ریشتری در ساعت 35 دقیقه و 18 ثانیه بامداد روز یک شنبه مورموری از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام را تکان داد که شدت این زلزله به گونه ای بود که برخی از شهرستانهای استان نیز به ویژه شهرستان پلدختر به شدت تکان خوردند.

پس از وقوع این زمین لرزه پس لرزه های بعد از آن از جمله زلزله 5.3 ریشتری هفت صبح امروز یکشنبه نیز پلدختر را تحت تاثیر قرار داد.

این در حالیست که با وقوع زمین لرزه های متعدد طی روزهای گذشته در مورموری ایلام ترس و وحشت مردم از وقوع پس لرزه ها زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

شدت این زمین لرزه ها به حدی بود که مردم پلدختر و روستاهای اطراف وحشت زده و سراسیمه از منازل خود بیرون زدند و شب را در فضاهای باز خیابان و کوچه، مزارع و بوستان های شهری و روستایی به سر بردند.

بنابر این گزارش پیش از این زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح روز دوشنبه هفته گذشته در ساعت7 و 02 دقیقه و 5 ثانیه در عمق 10.2 کیلومتری زمین در مورموری ایلام رخ داد و پس از آن نیز طی روزهای گذشته با وقوع زمین لرزه های بین 5 و 6 ریشتری در این منطقه علاوه بر ایلام، شهرستانهای مختلف استان لرستان به ویژه پلدختر، کوهدشت و بروجرد تکان خوردند.

به دنبال وقوع این زلزله ها دامنه خسارات به شهرستان پلدختر در همسایگی شهرستان آبدانان ایلام کشیده شد تا خسارات به واحدهای روستایی و شهری، اصطبل‌های نگهداری دام، اراضی کشاورزی، ریزش کوه در محور پل زال و خسارت به یکی از خطوط انتقال آب پلدختر از تبعات این زلزله باشد.