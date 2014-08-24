ثبت سه زلزله تقریبا بزرگ درایلام از بامداد امروز/ مورموری 550 بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های لرزه نگاری امروز 2 شهریور در ساعت 35 دقیقه و 18 ثانیه بامداد روز 2 شهریور در مرکز استان های ایلام، لرستان و خوزستان - حوالی مورموری زلزله ای با بزرگی در مقیاس امواج درونی : 5.6 در عرض شمالی 32.7 و طول شرقی 47.82 به ثبت رساند.

همچنین در ساعت 3 و 1 دقیقه و 48 ثانیه بامداد روز 2 شهریور در مرکز استان های ایلام، لرستان و خوزستان - حوالی مورموری زلزله ای با بزرگی در مقیاس امواج درونی : 4.5 در عرض شمالی 32.7 و طول شرقی 47.64 و در ساعت 7 و 14 دقیقه و 52 ثانیه بامداد روز 2 شهریور در مرکز استان های ایلام، لرستان و خوزستان - حوالی مورموری زلزله ای با بزرگی در مقیاس امواج درونی : 5.3 در عرض شمالی 32.65 و طول شرقی 47.84 به ثبت رسانده است.

به گزارش مهر، شهر مورموری در استان ایلام از ساعت 15:54 تاریخ 26 مردادماه تا ساعت 19 روز اول شهریورماه تعداد 550 زمین لرزه را به خود دیده است. زمین لرزه اصلی با بزرگی گشتاوری 6.2 در ساعت 7 و 2 دقیقه و 4 ثانیه صبح دوشنبه 27 مرداد روی داده است.