سیدجلال دهقانی اشکذری کارگردان «حانیه» در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی ادامه دارد و به تازگی گروه برای ضبط سکانس‎های مربوط به خانه سرهنگ در خانه‌ای واقع در یزد مستقر شده‌اند. در این سکانس رزیتا غفاری در نقش «طلا» همسر دوم سرهنگ، جعفر دهقان در نقش سرهنگ و عباس غزالی در نقش ستوان سعید اسحاقی جلوی دوربین این مجموعه تلویزیونی می روند.



وی افزود: در نهمین جلسه تصویربرداری این سریال ورود ستوان سعید اسحاقی به خانه و جمع خانوادگی سرهنگ به تصویر کشیده می‌شود و در ادامه کار تصویربرداری نیز گروه تولید به لوکیشن‌های دیگر این سریال در بازار یزد و بیمارستان نقل مکان خواهند کرد.

استفاده از زیبایی‌های بصری شهر در کنار نزدیکی به فضای انقلاب

اشکذری درباره انتخاب یزد برای تصویربرداری این سریال توضیح داد: خوشبختانه فضای تاریخی شهر یزد این امکان را به ما می‌دهد که هم از زیبایی‌های بصری این شهر استفاده کنیم و هم برای طراحی لوکیشن‌های مربوط به دوران انقلاب با مشکل چندانی روبه‌رو نباشیم.

این کارگردان ادامه داد: «حانیه» به تهیه‌کنندگی علی مهام در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای برای پخش از آنتن شبکه دو در حال تولید است و بازیگرانی چون جعفر دهقان، الهام چرخنده، رزیتا غفاری، میرطاهر مظلومی، حسن علیپور و امید عشیری در کنار حدود 20 بازیگر بومی استان یزد در این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش می‌کنند.

زندگی و فعالیت‌های آیت الله صدوقی در «حانیه»

وی که علاوه بر کارگردانی نگارش این مجموعه تلویزیونی را نیز عهده دار بوده، تصریح کرد: فیلمنامه این ملودرام اجتماعی براساس خاطرات شفاهی و مکتوب شخصیت‎های فعال و انقلابی شکل گرفته، برخی شخصیت‌های آن واقعی هستند و مابه‌ازای بیرونی دارند. در بخش‌هایی از این مجموعه تلویزیونی به زندگی و فعالیتهای انقلابی آیت‌الله صدوقی پرداخته می شود.



دهقانی در پایان گفت: سریال «حانیه» داستان زندگی ستوانی به نام سعید را روایت می‌کند که پس از انتقال به یزد، در خانه سیدجعفر که یکی از بازاریان انقلابی این شهر است سکونت می‌کند. آشنایی سعید و سیدجعفر ماجراهایی را به دنبال دارد که به بهانه آن به برخی از مبارزان انقلابی در آن دوران از جمله راشد یزدی نیز اشاره می‌شود. این سریال به نوعی درامی عاشقانه به حساب می آید که وقایع تاریخ معاصر ایران از مهر 57 تا فرار شاه را به تصویر می‌کشد.

«حانیه» در ایام دهه فجر از شبکه دو سیما پخش می‌شود. جمال شورجه به عنوان مشاور پروژه این مجموعه تلویزیونی را همراهی می کند، از دیگر عوامل این سریال می‌توان به رضا هاشمی، هومن مهدی زاده دستیاران كارگردان، امیر رحمت حیدری دستیار دوم كارگردان، بابك نبی زاده برنامه ریز و دستیار كارگردان، عباس عسگری تصویربردار، مهدی مددكار امور تولید، ابراهیم كرامتی طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح چهره پردازی و ذوالفقار قاسمی قزلچه مجری طرح اشاره کرد.