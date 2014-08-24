فرودگاهی که در 71 سالگی جوان می شود/ آخرین وضعیت طرح توسعه فرودگاه خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه خرم آباد به رغم سابقه 71 ساله و دارا بودن مجوز مرز هوایی همچنان شاهد برقراری پروازهای خارجی نبوده است که یکی از دلایل این عدم توفیق به ضعف زیرساختهای این فرودگاه برای پذیرش هواپیماهای پهن پیکر بر می گردد.

این چالش موجب شده است که مصوبه هیئت دولت برای راه اندازی پرواز حجاج و عتبات عالیات در این استان روی زمین باقی بماند تا مدیریت ارشد استان در گام نخست احیای ظرفیت خفته فرودگاه خرم آباد را در دستور کار قرار دهد.

گسترش پروازهای فرودگاه خرم آباد و استفاده از توان بالقوه این فرودگاه برای کمک به صنعت حمل و نقل استان لرستان از راهکارهایی است که بارها از سوی کارشناسان به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه استان از آن یاد شده است.

لرستان با قرارگیری در مرکز ثقل ارتباطی شمال - جنوب و شرق به غرب کشور قابلیت نهفته ای برای تبدیل به شاهراه ترانزیت بار و حمل مسافر کشور دارا است و از سوی دیگر با جاذبه های کم نظیر گردشگری و معرفی به عنوان پایتخت ژئوتوریسم و طبیعت ایران ظرفیت منحصر به فردی در جذب مسافران دارد.

احیای همه این ظرفیت ها و استفاده از آنها در مسیر تولید و اشتغال در لرستان در گرو توجه به صنعت حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی در این استان است تا طرح توسعه فرودگاه مرکز لرستان کلید بخورد.

استاندار لرستان صبح یکشنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد عنوان کرد: این پروژه با رقم 53 میلیارد تومان و در قالب هشت آیتم به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده و در حال اجرا است.

هوشنگ بازوند تطویل باند فرودگاه به طول 420 متر را یکی از محورهای اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد دانست و بیان داشت: اصلاح استریپ های پروازی به عرض 75 متر بعد از 60 متر پهنای باند از دیگر آیتم های این پروژه است.

بازوند عنوان کرد: قبل از اجرای این استریپ های پروازی در زمینه کناره های باند فرودگاه خرم آباد هیچ اصلاحی صورت نگرفته بود که در صورت خروج هواپیما از باند خسارات سنگینی به هواپیما وارد می شد.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد با رویکرد تامین زیرساختهای این فرودگاه به عنوان یک فرودگاه بین المللی و دارای مرز هوایی عنوان کرد: فرودگاه خرم آباد مجوزهای لازم برای برقراری پرواز خارجی را دارد که دایر شدن این پروازها در گرو تامین زیرساختهای یاد شده است.

بازوند توسعه فضای ترمینال به میزان پنج هزار مترمربع را از دیگر آیتم های طرح توسعه فرودگاه خرم آباد برشمرد و گفت: در این زمینه اختلاف نظرهایی با شرکت فرودگاهها در زمینه محل اجرای ترمینال بود که در نهایت 20 روز پیش قبول کردند که پیشنهاد ما را بپذیرند و در حال حاضر مشاور مشغول به کار است تا در نهایت فاز 2 اجرایی این پروژه ابلاغ و به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شود.

وی با اشاره به توسعه ساختمان پاویون فرودگاه خرم آباد افزود: این پروژه نیز به میزان هزار و 150 مترمربع آغاز شده و به طور جدی در حال انجام است.

استاندار لرستان ادامه داد: احداث ساختمان هواشناسی فرودگاه خرم آباد نیز در حال انجام است و این پروژه 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بازوند با بیان اینکه احداث جاده های دسترسی نیز در کنار فرودگاه در حال انجام است تصریح کرد: ارتقای مقاومت باند به طول چهار کیلومتر از دیگر آیتم های در نظر گرفته شده در این زمینه است.

وی عنوان کرد: در زمینه ارتقای مقاومت باند فرودگاه خرم آباد با مشکل جدی مواجه هستیم به طوریکه به گفته مشاور طرح برای اجرای این آیتم نیاز است که به مدت هفت ماه فرودگاه را تعطیل کنیم که این موضوع را به مشاور واگذار کرده ایم تا اگر می تواند ظرف حداکثر یک یا دوماه این کار را انجام دهد نسبت به اجرایی کردن این طرح اقدام کند.

استاندار لرستان تعطیلی هفت ماهه فرودگاه خرم آباد را زمینه ساز یک مشکل جدی دانست و گفت: وقوع این مشکل علاوه بر ایجاد نگرانی در افکار عمومی برای خود ما نیز قابل پذیرش نبوده و سخت است.

بازوند یادآور شد: با زحمت زیادی چند شرکت هواپیمایی را مایل به برقراری پرواز در فرودگاه خرم آباد کرده ایم که در صورت تعطیلی طولانی مدت فرودگاه دایر کردن مجدد پروازها دشوار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این راستا کار بررسی این آیتم را به مشاور طرح واگذار کرده ایم که ظرف 10 تا 15 روز نسبت به نتیجه گیری نهایی در این زمینه اقدام کند تا اگر می تواند کار را با حداقل تعطیلی انجام دهد .