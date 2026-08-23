طرح های مدیریت ناترازی بنزین هنوز قطعی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور بیان کرد: بخشی از این ناترازی از مسیر واردات جبران می‌شود و هدف‌گذاری دولت این است که میزان واردات بنزین را به حداقل ممکن برساند.

وی افزود: بخشی از منابع کشور صرف واردات بنزین می‌شود که در چهارچوب ملاحظات و محدودیت‌های اقتصادی، تداوم این روند قابل دفاع نیست.

وزیر نفت با بیان اینکه طرح‌هایی برای مدیریت این موضوع مطرح شده است، تصریح کرد: این طرح‌ها در محافل کارشناسی در حال بحث و بررسی هستند و هنوز به قطعیت نرسیده‌اند.

پاک‌نژاد ادامه داد: فرایند تصمیم‌سازی درباره این طرح‌ها ادامه دارد تا به نقطه تصمیم‌گیری برسد و در صورت نهایی‌شدن، پیش از هرگونه اقدام اجرایی، مردم در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت.

وی همچنین درباره برخی اخبار منتشرشده درباره نرخ‌های جدید گفت: بخشی از نرخ‌هایی که اعلام می‌شود، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی نمی‌توان آن‌ها را مبنا قرار داد.