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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

طرح های مدیریت ناترازی بنزین هنوز قطعی نشده است

طرح های مدیریت ناترازی بنزین هنوز قطعی نشده است

وزیر نفت با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش واردات بنزین است، گفت: طرح‌های مختلفی برای مدیریت ناترازی تولید و مصرف بنزین در دست بررسی است، اما هنوز هیچ‌کدام به مرحله قطعیت نرسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور بیان کرد: بخشی از این ناترازی از مسیر واردات جبران می‌شود و هدف‌گذاری دولت این است که میزان واردات بنزین را به حداقل ممکن برساند.

وی افزود: بخشی از منابع کشور صرف واردات بنزین می‌شود که در چهارچوب ملاحظات و محدودیت‌های اقتصادی، تداوم این روند قابل دفاع نیست.

وزیر نفت با بیان اینکه طرح‌هایی برای مدیریت این موضوع مطرح شده است، تصریح کرد: این طرح‌ها در محافل کارشناسی در حال بحث و بررسی هستند و هنوز به قطعیت نرسیده‌اند.

پاک‌نژاد ادامه داد: فرایند تصمیم‌سازی درباره این طرح‌ها ادامه دارد تا به نقطه تصمیم‌گیری برسد و در صورت نهایی‌شدن، پیش از هرگونه اقدام اجرایی، مردم در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت.

وی همچنین درباره برخی اخبار منتشرشده درباره نرخ‌های جدید گفت: بخشی از نرخ‌هایی که اعلام می‌شود، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی نمی‌توان آن‌ها را مبنا قرار داد.

کد مطلب 6925067
طیبه بیات

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