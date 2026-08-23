در عصر هوش مصنوعی جهان بیش از هر زمان به حکمت پزشکی نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی به مناسبت سالروز ولادت حکیم ابوعلیسینا و روز پزشک، با گرامیداشت مقام پزشکان و شهدای سلامت، بر ضرورت پیوند دانش و فناوریهای نوین با حکمت و اخلاق تأکید کرد و گفت: هوش مصنوعی میتواند در خدمت تشخیص و درمان باشد، اما جایگزین رابطه انسانی و جانبخش میان طبیب و بیمار نخواهد شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ»
به نام خدای آفریننده جان و حکمت
سلام و درود بر شما طبیبان حکیم، معالجان جسم و جان و پاسداران کرامت انسان.
سالروز ولادت مظهر جامعیت علمی ایرانزمین، حکیم شیخالرئیس بوعلیسینا و «روز پزشک» را به یکایک شما ایثارگران عرصه سلامت تبریک میگویم.
امروز، روز بزرگداشت شخصیتی است که در سپهر دانش بشری، «فلسفه» را با «طب» و «حکمت نظری» را با «علاج عملی» پیوند زد. کتاب «قانون» ابنسینا صرفاً نسخی برای معالجه ابدان نبود؛ بلکه متنی جامع در «حکمرانیِ سلامتِ وجودی انسان» بود که تن و روان را در یگانگی و توازن میدید. در مکتب سینوی، طبیب پیش از آنکه درمانگر تن باشد، «حکیم» است؛ یعنی کسی که نظام آفرینش را میشناسد، کرامت انسان را درک میکند و درمان را نه یک فرایند فنی، بلکه نوعی «عبادت» و «اعاده تعادل به آفرینش» میداند.
پزشکان گرامیقدر؛ امروز در عصر جهشهای بزرگ فناوری، وارد دنیایی شدهایم که هوش مصنوعی و ابزارهای نوین پیشرفته، ساختار تشخیص و درمان را دگرگون ساختهاند. اما درست در همین نقطه عطف تاریخ، جهان بیش از هر زمان دیگری به «حکمت» نیازمند است.
هوش مصنوعی و الگوریتمهای پیچیده میتوانند دادهها را تحلیل کنند، اما نمیتوانند دستِ نوازشگر طبیب بر شانه بیمار باشند؛ نمیتوانند نگاه امیدبخش، ایثارِ بیتوقع و «نَفَسِ عیسوی» حکیم را بازآفرینی کنند.
سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و افق شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمرانی سلامت، دقیقاً بر همین اصل استوار است: «تفوق حکمت و اخلاق بر فناوری». فناوریهای نوپدید باید در خدمت تعمیق عدالت در سلامت و کاهش رنج انسان قرار گیرند، نه آنکه جایگزین رابطه جانبخش و انسانیِ «طبیب و بیمار» شوند. پزشک ایرانی باید همزمان در مرزهای دانش و فناوریهای روز دنیا بپوید و ریشه در حکمت فاخر اسلامی-ایرانی داشته باشد.
اینجانب در این روز بزرگ، به احترامِ مسئولیتپذیری، صبوری و دانشِ والای شما سر تعظیم فرود میآورم؛ یاد و خاطره شهدای والامقام سلامت را که جان شیرین خود را در طبق اخلاص نهادند گرامی میدارم؛ و از درگاه حضرت حق مسألت دارم که به دست و اندیشه شما شفا، به جانهایتان آرامش، و به گامهایتان در ارتقای حکمرانی دانشبنیانِ سلامت، استواری بیشازپیش عنایت فرماید.
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