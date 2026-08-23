روند افزایش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته جاری در ساعات عصر شاهد افزایش ابرناکی به خصوص در نواحی شمالی استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در مناطق جنوبی و بادخیر نیز وزش باد همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: روند افزایشی دما نیز طی هفته جاری ادامه دارد.

رضایی پور گفت: در شبانه‌روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با ۳۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

وی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۳ و ۳۲ درجه متغیر بود و دمای هوا برای امروز نیز بین ۲۱ و ۳۴ درجه سلسیوس متغیر است.