روند افزایش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی تا پایان هفته جاری در ساعات عصر شاهد افزایش ابرناکی به خصوص در نواحی شمالی استان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در مناطق جنوبی و بادخیر نیز وزش باد همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: روند افزایشی دما نیز طی هفته جاری ادامه دارد.
رضایی پور گفت: در شبانهروز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با ۳۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
وی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۳ و ۳۲ درجه متغیر بود و دمای هوا برای امروز نیز بین ۲۱ و ۳۴ درجه سلسیوس متغیر است.
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