به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صنعت جوراب در ایران با وجود نقش مهم این محصول در زندگی روزمره، همچنان ظرفیت زیادی برای توسعه در زمینه طراحی، کیفیت و تولید دارد. الوجوراب بهعنوان یک تولیدکننده ایرانی، با بیش از ۱۰۰۰ مدل موجود، تولید حدود ۵۰ طرح جدید در هر هفته و ۴۰ دستگاه فعال، در زمینه فروش عمده جوراب و تولید اختصاصی فعالیت میکند. یکی از خدمات این مجموعه، تولید جوراب با برند و سرکارتی اختصاصی مشتری است؛ مدلی که به آنلاینشاپها، فروشگاهها و افرادی که قصد راهاندازی برند جوراب دارند، امکان میدهد ایده خود را بدون راهاندازی خط تولید آزمایش کنند. آرمان قبادی، مدیر کارخانه الوجوراب، با تأکید بر شعار «ایده از شما، تولید از ما»، این مدل را راهی برای ورود به بازار و شناخت بازخورد مشتریان میداند. تولید ایرانی، تنوع مدل، قیمت تولیدی، ارسال به شهرهای مختلف و امکان تعویض محصولات از دیگر ویژگیهای این مجموعه است.
از ایده تا تولید جوراب؛ «ایده از شما، تولید از ما»
جوراب شاید یکی از سادهترین پوشیدنیهای روزمره باشد، اما تولید یک جوراب باکیفیت به عوامل مختلفی مثل انتخاب نخ، طراحی، کیفیت دستگاه، بافت، کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش وابسته است. در سالهای اخیر نیز سلیقه مشتریان تغییر کرده و تنوع، کیفیت و طراحی به اندازه قیمت اهمیت پیدا کردهاند.
در همین شرایط، بسیاری از آنلاینشاپها، مغازهداران و افرادی که قصد راهاندازی یک برند جدید دارند، با یک سؤال مهم روبهرو هستند: برای ورود به بازار جوراب، آیا باید از همان ابتدا خط تولید و دستگاههای اختصاصی داشته باشند؟
الوجوراب؛ از طراحی تا تولید
فعالیت آرمان قبادی در حوزه جوراب از سال ۱۳۹۴ و با تمرکز بر طراحی جوراب آغاز شد و مجموعه الوجوراب نیز از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را توسعه داد. امروز الوجوراب بهعنوان یک تولیدکننده ایرانی، تمرکز اصلی خود را روی فروش عمده جوراب گذاشته و با گروههای مختلفی از مشتریان، از بنکداران و مغازهداران گرفته تا آنلاینشاپها و فروشگاههای دارای شعبه همکاری میکند.
این مجموعه در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ مدل جوراب در موجودی خود دارد و هر هفته حدود ۵۰ طرح جدید تولید میکند. وجود حدود ۴۰ دستگاه فعال نیز امکان تولید تنوع بالایی از محصولات را فراهم کرده است.
وقتی فروشنده میتواند برند خودش را تولید کند
یکی از مهمترین تفاوتهای مدل همکاری الوجوراب، امکان تولید جوراب با برند و سرکارتی اختصاصی مشتری است. یعنی یک آنلاینشاپ، فروشگاه، باشگاه یا کسبوکار جدید میتواند ایده و طرح موردنظر خود را ارائه دهد و محصول نهایی با نام و هویت برند خودش تولید شود. این مدل بهخصوص برای کسبوکارهای کوچک اهمیت دارد؛ زیرا برای شروع یک برند جوراب، الزاماً نیازی نیست از روز اول سرمایه زیادی برای خرید دستگاه و راهاندازی کارخانه صرف شود.
آرمان قبادی، مدیر کارخانه الوجوراب، در توضیح این رویکرد میگوید: اگر کسی ایدهای برای ورود به بازار جوراب دارد، میتواند ابتدا محصولش را با ما تولید و بازارش را آزمایش کند. اگر فروش و استقبال مناسب بود، بعد برای تولید مستقل سرمایهگذاری کند. به این ترتیب، یک ایده میتواند پیش از ورود به مرحله سرمایهگذاری سنگین، در بازار واقعی آزمایش شود.
ایده از شما، تولید از ما
این جمله به نوعی فلسفه اصلی این مدل همکاری است. مشتری میتواند طرح، برند و سرکارتی خودش را داشته باشد و فرآیند تولید را به مجموعهای بسپارد که زیرساخت تولید را در اختیار دارد. این موضوع برای کسانی که قصد ورود به حوزه تولیدی جوراب دارند نیز میتواند جذاب باشد. به جای اینکه فرد ابتدا دستگاه بخرد، نیروی متخصص جذب کند و هزینههای تعمیر و نگهداری و تأمین مواد اولیه را بپردازد، میتواند ابتدا بازار را با تولید قراردادی امتحان کند. اگر محصول موفق بود، میتوان مرحله بعدی یعنی سرمایهگذاری برای تولید مستقل را با اطلاعات واقعیتری انجام داد.
تنوع؛ یکی از مزیتهای بازار جوراب
در بازار امروز، فروشنده تنها با یک نوع مشتری روبهرو نیست. برخی به دنبال جوراب ساده و روزمره هستند و برخی دیگر مدلهای فانتزی و طرحدار را ترجیح میدهند. به همین دلیل، تنوع محصول برای یک جوراب فروشی یا آنلاینشاپ اهمیت زیادی دارد. الوجوراب تلاش کرده با تولید مدلهای مختلف زنانه، مردانه، بچگانه، فانتزی، روزمره و سایر مدلهای جوراب، امکان انتخاب بیشتری در اختیار فروشندگان قرار دهد.
از طرف دیگر، آنلاینشاپهای کوچک نیز میتوانند در سفارشهای خود تنوع بیشتری ایجاد کنند و به جای تمرکز روی یک مدل، ترکیبی از طرحهای مختلف را متناسب با سلیقه مشتریانشان انتخاب کنند.
کیفیت جوراب از کجا میآید؟
قیمت پایین بهتنهایی نمیتواند یک جوراب را به محصولی موفق تبدیل کند.
کیفیت نخ، استفاده از پنبه مناسب، میزان اسپاندکس، کیفیت بافت، تنظیم دستگاه و مهارت بافنده همگی روی محصول نهایی تأثیر دارند.
از نگاه تولیدکننده، هدف این است که محصول علاوه بر ظاهر مناسب، در استفاده روزمره نیز راحت باشد.
قبادی درباره نگاه خود به کیفیت جوراب میگوید: «یک جوراب خوب حس پرواز میدهد.» شاید این جمله کوتاه باشد، اما نشاندهنده اهمیت راحتی در محصولی است که بخش جداییناپذیر استفاده روزانه مردم محسوب میشود.
تولید ایرانی با قیمت رقابتی
تمام محصولات الوجوراب در داخل ایران تولید میشوند و این مجموعه با در اختیار داشتن ظرفیت تولید قابل توجه، تلاش میکند میان قیمت، کیفیت و تنوع تعادل ایجاد کند. این موضوع برای مشتریان عمده اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا قیمت تمامشده محصول میتواند مستقیماً روی حاشیه سود فروشنده تأثیر بگذارد. همچنین ارسال سفارشها به شهرهای مختلف انجام میشود و سفارشها معمولاً از روز بعد از ثبت سفارش وارد فرآیند ارسال میشوند.
اگر نفروختی، پس بیار
یکی دیگر از ویژگیهای همکاری الوجوراب، توجه به ریسک فروش برای مشتریان عمده است. این مجموعه برای محصولات خود امکان تعویض را در نظر گرفته و شعار آن در این زمینه ساده است: «اگر نفروختی، پس بیار.» هدف از این رویکرد، ایجاد اطمینان بیشتر برای فروشندگانی است که قصد دارند مدلهای جدید را امتحان کنند و نمیخواهند تمام ریسک انتخاب محصول را به تنهایی بر عهده بگیرند.
آینده بازار جوراب در ایران
به اعتقاد فعالان این حوزه، صنعت جوراب ایران هنوز ظرفیت رشد زیادی دارد. تغییر سلیقه مشتریان، رشد فروش آنلاین و افزایش اهمیت طراحی و برندینگ، فرصتهای تازهای برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایجاد کرده است. آرمان قبادی نیز معتقد است این صنعت نسبت به ظرفیت واقعی خود هنوز جای پیشرفت زیادی دارد و توجه بیشتر به کیفیت، طراحی و استانداردهای تولید میتواند به رشد آن کمک کند. از نگاه او، جوراب فقط یک محصول مصرفی ساده نیست؛ محصولی است که تقریباً هر روز مورد استفاده قرار میگیرد و بنابراین کیفیت و راحتی آن اهمیت زیادی دارد.
شروع یک برند جوراب، سادهتر از چیزی است که فکر میکنید
برای کسی که امروز قصد خرید جوراب عمده دارد یا میخواهد وارد بازار فروش جوراب شود، انتخاب تولیدکننده مناسب میتواند نقش مهمی در موفقیت کسبوکار داشته باشد. اما برای کسانی که ایده ساخت یک برند اختصاصی را دارند، مسیر میتواند متفاوت باشد. لازم نیست از روز اول کارخانه داشته باشید. میتوانید ایده، طرح و برند خودتان را ارائه کنید و تولید را به یک مجموعه تخصصی بسپارید؛ بازار را آزمایش کنید، بازخورد مشتریان را ببینید و سپس برای توسعه کسبوکار تصمیم بگیرید.
این همان مسیری است که الوجوراب با شعار «ایده از شما، تولید از ما» دنبال میکند؛ مسیری برای اینکه ایدههای جدید در بازار جوراب، بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین اولیه، امکان آزمایش و ورود به بازار داشته باشند.
الوجوراب؛ تولید ایرانی، تنوع بالا و فرصتی برای ساخت برند جوراب خودتان.
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