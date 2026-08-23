ابوالفضل زمانی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سیلاب در بخش‌هایی از فیروزکوه خبر داد و اظهار کرد: سیل اخیر در مناطق کشاورزی و محورهای مواصلاتی شهرستان جاری شده است، اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

فرماندار فیروزکوه افزود: بیشترین خسارت واردشده مربوط به بخش کشاورزی و جاده‌های اصلی شهرستان بوده و بررسی‌ها برای برآورد دقیق میزان خسارت‌های ناشی از سیلاب ادامه دارد.

وی ادامه داد: تلاش برای جبران هرچه سریع‌تر خسارت‌های واردشده به کشاورزان و زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان در دستور کار قرار دارد.

زمانی‌نژاد در پایان از شهروندان خواست با توجه به احتمال خطر در مسیرهای سیلابی، با احتیاط در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق کوهستانی تردد کنند و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.