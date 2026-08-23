به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از تصمیم های مهم قبل از شروع همکاری با یک مجموعه سئو، انتخاب مدل قرارداد است. بعضی کسب و کارها ترجیح می دهند هزینه مشخصی را ماهانه پرداخت کنند و فعالیت های سئو به شکل مستمر ادامه داشته باشد؛ در مقابل، برخی پروژه ها محدوده مشخصی دارند و می توان آن ها را در قالب قرارداد پروژه ای تعریف کرد.

هیچ کدام از این دو مدل برای همه سایت ها بهترین انتخاب نیست. اگر هدف شما رشد مداوم رتبه ها، تولید محتوا، لینک سازی و توسعه مستمر سایت باشد، قرارداد ماهانه معمولا منطقی تر است. اما اگر یک نیاز مشخص مانند بررسی فنی سایت، تدوین استراتژی یا بهینه سازی بخشی از صفحات دارید، همکاری پروژه ای می تواند مناسب تر باشد.

پیش از انتخاب هر یک از این روش ها، بهتر است قیمت سئو را براساس شرایط واقعی سایت، میزان رقابت و حجم فعالیت مورد نیاز بررسی کنید؛ زیرا تفاوت هزینه پروژه ها فقط به نوع قرارداد مربوط نمی شود.

سئو ماهانه چیست؟

در سئو ماهانه، فعالیت های بهینه سازی سایت به صورت پیوسته انجام می شوند. در ابتدای همکاری اهداف پروژه، وضعیت فعلی سایت و برنامه اجرایی مشخص می شود و سپس تیم سئو هر ماه اقدامات مورد نیاز را اجرا می کند.

این اقدامات می توانند شامل بررسی فنی سایت، تولید و بهینه سازی محتوا، اصلاح لینک سازی داخلی، لینک سازی خارجی، تحلیل رقبا، بررسی رتبه کلمات کلیدی و تحلیل داده های سرچ کنسول باشند.

ویژگی اصلی این مدل، استمرار است؛ زیرا رقبا، صفحات سایت و شرایط نتایج جستجو دائما تغییر می کنند.

سئو پروژه ای چیست؟

در قرارداد سئو پروژه ای، محدوده مشخصی برای کار تعریف می شود و تیم سئو باید خروجی های تعیین شده را در بازه مورد توافق تحویل دهد.

برای مثال، کسب و کاری که تیم سئو داخلی دارد می تواند بررسی فنی کامل سایت را به صورت یک پروژه مستقل برون سپاری کند.

سئو پروژه ای می تواند برای تدوین استراتژی، تحقیق کلمات کلیدی، رفع مشکلات تکنیکال، طراحی ساختار سایت، بهینه سازی گروهی از صفحات، بررسی افت رتبه یا برنامه ریزی برای مهاجرت سایت مناسب باشد.

تفاوت سئو ماهانه و پروژه ای چیست؟

مهم ترین تفاوت این دو مدل در نوع همکاری و محدوده فعالیت هاست. قرارداد ماهانه برای اقداماتی مناسب است که نیاز به ادامه و بهبود مستمر دارند، در حالی که قرارداد پروژه ای برای یک هدف مشخص با نقطه شروع و پایان تعریف می شود.

معیار سئو ماهانه سئو پروژه ای نوع همکاری مستمر محدود به یک پروژه مدت همکاری میان مدت یا بلندمدت شروع و پایان مشخص محدوده فعالیت قابل توسعه از ابتدا مشخص گزارش دهی دوره ای براساس مراحل پروژه هزینه دوره ای براساس کل پروژه یا مراحل آن مناسب برای رشد مستمر سایت اجرای یک هدف مشخص

پروژه ای یا ماهانه بودن همکاری لزوما به نحوه پرداخت مربوط نمی شود. ممکن است قرارداد پروژه ای باشد اما هزینه آن در چند مرحله یا طی چند ماه پرداخت شود. بنابراین هنگام مقایسه دو پیشنهاد، باید نوع همکاری، محدوده خدمات و شیوه پرداخت را جدا از یکدیگر بررسی کنید.

تفاوت هزینه سئو ماهانه و پروژه ای

در سئو ماهانه ابتدا حجم فعالیت هایی که سایت در هر ماه نیاز دارد مشخص می شود. سپس براساس میزان تولید محتوا، رقابت کلمات کلیدی، تعداد صفحات، وضعیت فنی سایت، لینک سازی و نیروی مورد نیاز، هزینه ماهانه تعیین خواهد شد.

برای مثال، یک فروشگاه اینترنتی بزرگ معمولا به فعالیت بیشتری نسبت به یک سایت شرکتی کوچک نیاز دارد؛ بنابراین نوع قرارداد به تنهایی هزینه نهایی را مشخص نمی کند.

در سئو پروژه ای، هزینه براساس محدوده کار، میزان پیچیدگی و خروجی مورد انتظار محاسبه می شود. بررسی فنی یک سایت کوچک با یک فروشگاه اینترنتی بزرگ هزینه یکسانی ندارد؛ حتی اگر عنوان هر دو پروژه «سئو تکنیکال» باشد.

مزایای سئو ماهانه

مزیت اصلی مدل ماهانه، امکان اجرای برنامه بلندمدت و اصلاح استراتژی براساس داده های واقعی است.

مهم ترین مزایای این روش عبارت اند از:

تولید و بهینه سازی مستمر محتوا

بررسی مداوم عملکرد صفحات

واکنش سریع تر به تغییرات رتبه

تحلیل فعالیت رقبا

مدیریت مستمر لینک سازی

برنامه ریزی برای رشد بلندمدت

معایب سئو ماهانه

قرارداد ماهانه نیازمند تعهد زمانی و بودجه مستمر است. همچنین اگر محدوده فعالیت و شاخص های ارزیابی مشخص نباشند، ممکن است کارفرما تصویر روشنی از اقدامات انجام شده نداشته باشد. به همین دلیل بهتر است نحوه گزارش دهی و معیارهای ارزیابی از ابتدای همکاری تعیین شوند.

مزایای سئو پروژه ای

از مزایای این مدل می توان به محدوده کاری مشخص، خروجی قابل اندازه گیری، مشخص بودن نقطه پایان و امکان برآورد هزینه کل اشاره کرد. این روش به خصوص برای نیازهای محدود و تخصصی مناسب است.

معایب سئو پروژه ای

مهم ترین محدودیت این مدل، توقف فعالیت پس از تحویل پروژه است. ممکن است مشکلات تکنیکال سایت برطرف شوند، اما با اضافه شدن صفحات جدید دوباره مشکلاتی ایجاد شوند.

همچنین درخواست های خارج از محدوده اولیه قرارداد معمولا به توافق و هزینه جداگانه نیاز دارند. به همین دلیل این مدل برای سایت های رقابتی که به رشد مداوم نیاز دارند، همیشه به تنهایی کافی نیست.

سئو ماهانه برای چه سایت هایی مناسب تر است؟

قرارداد ماهانه معمولا برای فروشگاه های اینترنتی، سایت های خدماتی فعال در بازارهای رقابتی، سایت های محتوایی و کسب و کارهایی مناسب تر است که به طور مستمر صفحات جدید ایجاد می کنند.

اگر رقبا نیز پیوسته محتوا منتشر می کنند و روی لینک سازی و بهبود صفحات سرمایه گذاری دارند، توقف طولانی فعالیت های سئو می تواند فاصله سایت با آن ها را بیشتر کند.

سئو پروژه ای برای چه سایت هایی مناسب تر است؟

این مدل زمانی مناسب تر است که کسب و کار نیاز مشخصی داشته باشد؛ مثلا سایتی که در حال بازطراحی است و برای ساختار URLها، ریدایرکت ها و جلوگیری از افت رتبه به مشاور سئو نیاز دارد.

کسب و کارهایی که تیم سئو داخلی دارند نیز می توانند فعالیت هایی مانند سئو تکنیکال، تحلیل افت ترافیک یا تحقیق کلمات کلیدی را به صورت پروژه ای برون سپاری کنند.

بالاخره سئو ماهانه بهتر است یا پروژه ای؟

اگر هدف شما افزایش مستمر ورودی، توسعه کلمات کلیدی، تولید محتوا و رقابت بلندمدت در نتایج گوگل است، سئو ماهانه معمولا گزینه مناسب تری خواهد بود.

در مقابل، اگر یک نیاز محدود و مشخص دارید که خروجی آن از ابتدا قابل تعریف است، همکاری پروژه ای انتخاب مناسب تری است. در بعضی پروژه ها نیز ابتدا مشکلات و استراتژی سایت به صورت پروژه ای بررسی می شوند و سپس فعالیت های رشد به شکل ماهانه ادامه پیدا می کنند.

بنابراین قبل از انتخاب مدل قرارداد، وضعیت سایت، اهداف کسب و کار و حجم فعالیت مورد نیاز را مشخص کنید. انتخاب درست مدل همکاری باعث می شود بودجه سئو بهتر مدیریت شود و انتظارات کارفرما و تیم اجرایی از ابتدای پروژه شفاف باشد.

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