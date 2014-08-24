موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی لرستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهاجری نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت بهره برداری از دو طرح اداره کل میراث فرهنگی استان آغاز می شود.

وی به افتتاح موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی لرستان اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 960 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی آماده بهره برداری شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان عنوان کرد: همچنین در این هفته یک مجتمع تالار پذیرایی و سفره خانه سنتی در استان افتتاح خواهد شد.

مهاجری نژاد افزود: برای بهره برداری از این پروژه نیز پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به دیگر برنامه های هفته دولت در این اداره کل عنوان کرد: بازدید از مجموعه های تاریخی و فرهنگی استان، اجرای ملاقات مردمی در قالب طرح تکریم ارباب رجوع، معرفی کارمند نمونه از دیگر برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان طی هفته دولت است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان افزود: همچنین به مناسبت هفته دولت و روز کارمند طی روز چهارم شهریورماه سالجاری بازدید از تمامی موزه های استان رایگان خواهد شد.