هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دولتمردان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر یکشنبه به مناسبت اولین روز هفته دولت در دیدار با مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در حسینیه اهل بیت(ع) بروجرد اظهار داشت: یکی از برنامه های سالانه ای که برگزار می شود هفته دولت است.

وی با بیان اینکه این هفته با سالگرد شهادت دولتمردانی چون رجایی و باهنر تقارن یافته است، افزود: این هفته تداعی کننده دوران غرور آفرین و افتخار آمیز گذشته است و اسوه های عملی را فراروی مسئولان اجرایی قرار می دهد.

وی با اشاره به بیت "راه رجایی به پاست گرچه رجایی برفت"، ادامه داد: باید مسئولان این جمله را احساس و از آن الگوبرداری کنند و با خدمت به مردم همچون شهیدان هفته دولت در قلب مردم برای همیشه زنده بمانند.

حجت الاسلام ترابی با بیان نکات مهم برای بهره گیری از برکات هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: ارزیابی عملکرد دولت، ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم، نظارت مردم بر عملکرد دولت از حقوق مردم نسبت به دولت است که دولتمردان باید در هفته دولت به آن توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم است، افزود: در این هفته مردم نیز باید عملکرد دولت را مشاهده کنند تا به آینده کشور امیدوار باشند.

امام جمعه بروجرد در پایان یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی همواره باید هم به پروردگار متعال و هم به مردم پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: هفته دولت فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، امام(ره) و شهیدان دوران دفاع مقدس به ویژه شهدای دولت است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد نیز ادامه داد: امروز شاهد موفقیت کشور در تمامی عرصه های جهان هستیم.

رضا آریایی افزود: هفته دولت فرصتی است برای اینکه مردم متوجه شوند چه فرآیندی در طول سی و پنج سال گذشته در ایران اتفاق افتاده که موجب موفقیت، آرامش و ثبات در کشور شده است.

وی تصریح کرد: با رهبری ولایت و انسجامی که در بین مردم وجود دارد امروز به لطف پروردگار در شرایطی هستیم که کشور از امنیت بالایی برخوردار است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد افزود: به مناسبت هفته دولت 31 پروژه با اعتبار 24 میلیارد تومان در شهرستان بروجرد افتتاح می شود.

همچنین در پایان دیدار مدیران با امام جمعه بروجرد، به مناسبت هفته دولت تمامی مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی با حضور در گلزار شهدای این شهرستان با آرمانهای شهیدان انقلاب و دوران دفاع مقدس تجدید میثاق کردند و به قرائت فاتحه پرداختند.