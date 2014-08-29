سنت تولید و توزیع در سینمای کودک از بین رفته است

امیر شهاب رضویان که در دوره های مختلف جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان فیلم‌هایی را در جشنواره داشته است با اشاره به بستر جشنواره فیلم کودک و رابطه آن با سینمای کودک به خبرنگار مهر گفت: مشکل سینمای کودک ما، جشنواره کودک نیست اما باید با برنامه‌ریزی بلندمدت به فکر ارتقای سینمای کودک بود بنابراین از همین امروز، بهتر است به فکر فیلم‌های کودک سال آینده باشیم.

وی با اشاره به مشکلات دیروز و امروز سینمای کودک، ادامه داد: مسئله سینمای کودک ایران جشنواره فیلم کودک نیست. مسئله سینمای ایران از بین رفتن سنت تولید، توزیع و نمایش فیلم کودک است.

کارگردان فیلم «تابستان عزیز» که برنده جایزه ویژه هیات داوران از بیست و چهارمین جشنواره فیلم‌ کودک شده است، به نبود گروه‌های فعال در حوزه سینمای کودک اشاره و متذکر شد: در حال حاضر گروه سینمای کودک نداریم. علاوه بر آن تهیه کننده فعال فیلم کودک و توزیع کننده جدی این گونه از سینما را هم نداریم، درحالی که هر سال جشنواره کودک برگزار می‌شود و دست‌اندرکارانش تلاش می‌کنند چراغ این سینما را روشن نگه دارند.

رضویان بر همکاری بنیاد فارابی و همچنین تهیه کنندگان و پخش کنندگان حوزه سینمای کودک تاکید کرد و یادآور شد: در چند سال گذشته سنت این بود که چند ماه مانده به زمان برگزاری جشنواره، بنیاد فارابی از تولید تعدادی از فیلم‌ها حمایت می‌کرد تا بتوانیم در تولید فیلم کودک موفق باشیم و این تولیدات در جشنواره به نمایش گذاشته شود. فیلم‌هایی که عملا به اکران هم نمی‌رسید و فقط در جشنواره نمایش داده می‌شد، ضمن آن که به دلیل تعجیل در تولید، معمولا فیلم‌های موفقی هم نمی‌دیدیم. این روند اگر با فعال شدن تهیه‌کنندگان، گروه‌های نمایش دهنده و پخش‌ حرفه‌ای همراه شود، نتایج بهتری همراه خواهد داشت.

کارگردان فیلم «سفر زمان» که در جشنواره بیست و هفتم اصفهان برنده چندجایزه شد، در پایان به ضرورت بازسازی مدیریتی در سینمای کودک اشاره کرد و گفت: در صورتی که مدیران سینمایی ما بخواهند سینمای کودک را احیا کنند، بهتر است یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشند و از همین امروز، از تولیدات مطلوب در سینمای کودک و نوجوان، برای جشنواره کودک سال 1394 و اکران سال 94 حمایت کنند.