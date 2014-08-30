به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آخرین اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید پیش از حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون در تهران، از 10 تا 14 شهریورماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود و پس از آن روز جمعه 14 شهریورماه، تیم امید به منظور برگزاری اردوی آماده‌سازی و برگزاری دیدار دوستانه عازم کشور چین خواهد شد.

بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

روزبه چشمی، محمدرضا اخباری شاد، کاوه رضایی، محمد ناصری، مهدی مهدی‌پور، یوسف وکیا، علی کریمی، مهدی شریفی، یعقوب کریمی، وحید حیدریه، حجت صدقی، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی، شهریار شیروند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، آرش رضاوند، محمدرضا خانزاده، احسان پهلوان و محسن مسلمان نفراتی هستند که به اردوی تدارکاتی چین و پس از آن به رقابتهای آسیایی کره‌جنوبی اعزام می‌شوند.

بازیکنان دعوت شده باید ساعت 14 روز دوشنبه 10 شهریورماه خود را به کادر فنی در هتل المپیک معرفی کنند.