ساخت مجموعه ای ورزشی-ساحتی و تجاری در محله انبار نفت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محله انبار نفت از محلات مرکزی شهر تهران است که در محدوده بین خیابان کارگر جنوبی در شرق ، خیابان هلال احمر در شمال ، خیابان فاتح چهر در غرب و خیابان درخشان و بهداری در جنوب قرار دارد. وجود انبار نفت در جنوب این محله و خیابانی که به همین نام به انبار نفت ختم می شود موجب شده که این محله به نام انبار نفت معروف شود. محله انبار نفت در دوران اول حکومت پهلوی بنا شده و در دوران پهلوی دوم تکمیل شده است. با احداث ساختمان راه آهن و میدان گمرک این محله شروع به رشد می کند و مهاجرین حاشیه نشین با اجرای خیابان بندی به ساخت و ساز در امتداد خیابانها روی آورده و املاک به صورت بلوک هایی بین محورهای اصلی شمالی و جنوبی تقسیم می شوند بر این اساس شبکه معابر دسترسی ها محلی نیز شکل می گیرد.

محله انبار نفت تهران با معضلات متعددی مواجه است که از آن جمله می توان به همجواری با بافت آسیب خیز و کمبود فضاهای ورزشی و آموزشی اشاره کرد.

در همین راستا شهرداری منطقه 11 در برنامه های خود اهمیت ویژه ای برای این محله قائل شده و قرار است که مجموعه ای ورزشی-سیاحتی و تجاری در این محله قدیمی شهر ساخته شود.

مهران اعتمادی، شهردار منطقه 11 تهران در این خصوص اظهار کرد: در حال طراحی يك مجموعه ورزشي،تجاري و سياحتي در محله انبار نفت هستیم که در صورت تاييد با كميسيون ماده 5 آن را به اجرا درخواهيم آورد.

وی با بیان اینکه این مجموعه که در مجاورت میدان راه آهن واقع است پتانسیل خوبی برای کاهش مشکلات دارد،افزود: با طراحی ویژه ای که در این محدوده می شود بسیاری از مشکلات حاشیه منطقه به خصوص ورود و خروج مسافران به راه آهن رفع می شود.

اعتمادی اضافه کرد: این پروژه حدود 11.5 هکتار است و در دو فاز به اجرا در خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون پروژه در حال طراحی است و پس از تکمیل طرح برای تایید به کمیسیون ماده 5 ارسال می شود و امیدواریم که تا پایان سال کاربری های آن به طور کامل مشخص شود.

شهردار منطقه 11 در پایان می گوید: به طور حتم ساخت و تکمیل پروژه انبار نفت یکی از پروژه های موفق منطقه در آینده خواهد بود.