خدمت رسانی 75 گروه جهادی دانشجویی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قادری ظهر شنبه در اردوی جهادی دانشجویان در مسجد قمر بنی هاشم روستای زنگ آباد ورزقان گفت: هم اکنون دانشجویان جهادگر استان در هر رشته ای که هستند دست در دست هم داده و برای خدمت به مردم در مناطق محروم استان تلاش می کنند.

وی ادامه داد: در این راستا ابتدا نسبت به شناسایی نیازمندی های مناطق محروم اقدام کرده ایم و هر کدام از دانشجویان به نسبت توانایی ها و استعدادهای خود وارد عمل شده و در عرصه عمرانی و سازندگی،فرهنگی، خدماتی و آموزشی تلاش خواهند کرد.

قادری از فعالیت 75 گروه جهادی در سراسر استان خبر داد و گفت: دانشجویان با روحیه آرمان خواهی و مطالبه گری وارد عرصه سازندگی شده اند زیرا رسالت دانشجویان فقط تحصیل نبوده و با حضور در این مناطق تعهد و استعدادهای خود را نشان می دهند.

وی با اشاره به تلاش دانشجویان دختر در کنار دانشجویان پسر گفت: دانشجویان دختر در عرصه آموزشی، تربیتی و فرهنگی وارد عمل شده اند که باید از این تلاش های آنان قدردانی کرد.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان ادامه داد: از 10 شهریور نیز گروه های دندانپزشکی و پزشکی خدمت رسانی خود را آغاز خواهند کرد.

نقش دانشجویان در عرصه محرومیت زدایی بی بدیل است

فرمانده سپاه ورزقان نیز در این مراسم اظهار داشت: احساس وظیفه دانشجویان برای محرومیت زدایی به یقین پیش خدا دارای ارزش بوده و خداوند برای هر گام آنها برکت می دهد.

بیت اله بنی هاشمی برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی، تلاش درعمران و آبادی روستاهای محروم، آشنایی با مسائل خانواده و تحکیم آن و بررسی آسیب های اجتماعی را از مهمترین اقدامات فرهنگی گروه های جهادی دانشجویی برشمرد.

وی با بیان اینکه ثمره کار جهادی کار فرهنگی است، ادامه داد: هر حرکت جهادی که در هر بستری انجام داده می شود خروجی آن کار فرهنگی است و از منویات رهبری گرفته شده است.

بنی هاشمی افزود: مهم‌ترین چیزی که گروه‌های جهادی می‌توانند به آن بپردازند، کارهای فرهنگی است که تاکنون موفقیت‌های این گروه‌ها را دو برابر کرده است، زیرا از طریق امور فرهنگی و با ترویج روحیه جهادی می‌توان خدمات بزرگ عمرانی را در مناطق محروم انجام داد.

وی با اشاره به هفته دولت و شهیدان رجایی و باهنر، بیان کرد: شهید رجایی مردمی ترین رئیس جمهور نه تنها در ایران بلکه در دنیا بود و هفته دولت بهانه ای برای پاسداست یاد و خاطره چنین انسان های بزرگی است.

بازخورد اردوهای جهادی دانشجویی مناسب است

مدیر امور اداری دانشگاه علمی کاربردی استان نیز در این مراسم با بیان اینکه اردوهای جهادی نمونه بارزی برای عملیاتی کردن مدیریت جهادی است، گفت: این اردوها نه تنها بازخورد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارد بلکه موجب تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی می شود.

صابر حیدرقلیزاده با اشاره به حضور شهید کسایی در جهادسازندگی و دفاع مقدس، اظهار کرد: این شهید بزرگوار همچنان که در فعالیت جهاد پس از تاسیس آن به دستور امام لحظه ای دریغ نکرد در دفاع مقدس هم خالصانه پای کار بود تا اینکه به شهادت رسید و اردوهای جهادی مسیری است که افرادی همچون ایشان ترسیم کردند.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه ها همگی با یکدیگر متحد شده اند تا در محرومیت زدایی بخش هایی از استان یاری گر دولت باشند زیرا استفاده از نیروهای مردمی و به خصوص ذوق و نشاط جوانی در این زمینه ها لازم است.

حیدرقلیزاده ادامه داد: هم اکنون علاوه بر کارهای عمرانی بزرگی که توسط دانشجویان انجام می شود، برنامه های مناسبی نیز در راستای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده است.