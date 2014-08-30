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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۲۳:۱۸

هفته سوم لیگ برتر انگلیس؛

چلسی با 6 گل اورتون را در هم کوبید/ صعود شاگردان مورینیو به صدر جدول

چلسی با 6 گل اورتون را در هم کوبید/ صعود شاگردان مورینیو به صدر جدول

تیم‌های فوتبال اورتون و چلسی در آخرین بازی از روز نخست هفته سوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری پرگل مهمان خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین بازی از روز نخست هفته سوم دیدارهای لیگ برتر انگلیس را تیم‌های اورتون و چلسی از ساعت 21 امروز شنبه برگزار کردند که در پایان تیم چلسی برابر میزبان خود 6 بر 3 پیروز شد تا بار دیگر صدر جدول رده‌بندی را در اختیار گیرد.

در این بازی که به میزبانی اورتون در ورزشگاه گودیسون پارک انجام گرفت تیم چلسی شروعی توفانی داشت و با دو گلی که دیگو کاستا و برانیسلاو ایوانوویچ در دقایق یک و سه به ثمر رساندند شوک بزرگی به میزبان وارد کرد. در ادامه این بازی تلاش بازیکنان اورتون برای جبران گل‌های خورده در دقیقه 45 با گلزنی کوین میرلس همراه شد تا اورتون امیدوارانه‌تر به رختکن برود.

در نیمه دوم تیم اورتون با این انگیزه که برای دومین بار دروازه تیم چلسی را باز کند به میدان آمد اما یک گل به خودی باعث شد چلسی 3 بر یک پیش بیفتد. در ادامه کار استیون نایسمیت(69) فاصله را کاهش داد اما پنج دقیقه بعد نمانیا واتیک گل چهارم را برای لندنی‌ها به ثمر رساند. ساموئل اتوئو در دقیقه 76 برای سومین بار دروازه تیم سابق خود را گشود. پس از آن زردپوشان چلسی دو گل دیگر توسط رامیرس(77) و دیگو کاستا(90) به ثمر رساندند تا یک برد پرگل را برای چلسی رقم زنند.

شاگردان مورینیو با این برد 9 امتیازی شدند و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به سوانسی در صدر جدول رده‌بندی لیگ جزیره قرار گرفتند.

کد مطلب 2360764

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