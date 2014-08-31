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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۰۲

هفته سوم لیگ برتر انگلیس؛

لیورپول به راحتی از سد تاتنهام گذشت/شکست هال سیتی در خانه استون ویلا

لیورپول به راحتی از سد تاتنهام گذشت/شکست هال سیتی در خانه استون ویلا

در ادامه رقابتهای هفته سوم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در خانه تاتنهام به یک پیروزی قاطع دست یافت.

به گزارش خبرگزار مهر، شاگردان برندن راجرز در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه وایت هارت لین میزبان خود تاتنهام را با نتیجه 3 بر صفر شکست دادند.

در این بازی رحیم استرلینگ (8)، استیون جرارد (49 پنالتی) و آلبرتو مورنو (60) برای لیورپول گل زدند. ماریو بالوتلی مهاجم ایتالیا و خرید جدید لیورپول هم از ابتدا در ترکیب این تیم مقابل تاتنهام به میدان رفت.

در دیگر بازی امروز استون ویلا در خانه خود با نتیجه 2 بر یک هال سیتی را شکست داد. در ادامه بازی این هفته نیز از ساعت 19:30 به وقت تهران لسترسیتی در خانه خود میزبان آرسنال است.

کد مطلب 2361522

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