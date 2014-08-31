لیورپول به راحتی از سد تاتنهام گذشت/شکست هال سیتی در خانه استون ویلا

به گزارش خبرگزار مهر، شاگردان برندن راجرز در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه وایت هارت لین میزبان خود تاتنهام را با نتیجه 3 بر صفر شکست دادند.

در این بازی رحیم استرلینگ (8)، استیون جرارد (49 پنالتی) و آلبرتو مورنو (60) برای لیورپول گل زدند. ماریو بالوتلی مهاجم ایتالیا و خرید جدید لیورپول هم از ابتدا در ترکیب این تیم مقابل تاتنهام به میدان رفت.

در دیگر بازی امروز استون ویلا در خانه خود با نتیجه 2 بر یک هال سیتی را شکست داد. در ادامه بازی این هفته نیز از ساعت 19:30 به وقت تهران لسترسیتی در خانه خود میزبان آرسنال است.