کارها به بهانه تحریم ها متوقف نشود/ مدیریت وعده های بی اساس مدیریت عقل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر شنبه در دیدار مدیران و مسئولین استان به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، به این جمله امام(ره) که فرمود" رجایی عقلش از علمش بیشتر بود اشاره کرد" و اظهار داشت: علم و دانش در انسان حرکت ایجاد می کند اما عقل و اندیشه به حرکت انسان جهت می دهد و دانش بدون جهت صحیح ماده محترقه ای است که وجود انسان را آتش می زند.

وی افزود: اما اگر این دانش همراه با اندیشه و عقل باشد، یک شتاب و سرعت معقول و یک حرکت جهت مند به انسان عطا می کند و درغیر این صورت تنها انسان را از هدف دور خواهد کرد.

انسان عاقل بهره مند از معرفت، انگیزه، انتخاب و تلاش است

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه بصیرت یعنی اندیشمندی برای یک حرکت، اظهار داشت: دانش اگر با اندیشه و دین همراه نباشد غرور می آورد و سوزنده است و چیزیکه بعضی از رجال سیاست را سوزاند این بود که احساس می کردند بهتر از دیگران می فهمند، دانشی بیشتر از دیگران دارند اما نه درک زمان و نه درک شرایط می کردند و جامعه و هدف انقلاب را نشناختند.

وی افزود: اگر امام(ره) شهید رجایی را ستود به لحاظ این بود که او دارای عقل است و نقصان های کم بودن علم را فرابودن عقل از علم پوشش می دهد و این ستایش حیرت انگیزی بود.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: عقل آنگاه عقل است که حقیقت برتر و دین را بپذیرد و هر انسانی که برترها و اولویتها را نپذیرد عاقل نیست و انسان عاقل بهره مند از معرفت، انگیزه، انتخاب و تلاش است.

وی افزود: این عقل وقتی در انسان قرار گرفت باید بداند به لحاظ عاقل بودن باید دارای معرفتی باشد که در او حرکت، انگیزه و تلاش ایجاد کند و مسیر تعالی انسان استوار نمی شود مگر با معرفت، انگیزه، انتخاب و تلاش.

مدیریت بر اساس پول مدیریت عقل نیست

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین مدیرت عقل پرداخت و گفت: اگر به لحاظ وجود مشکلات و کمبود اعتبار، انگیزه یک مدیر برای تلاش کم باشد این مدیریت، مدیریت عقل نیست زیرا در مدیریت عقل لحظه به لحظه انگیزه ها رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد مدیریت براساس پول و اعتبار باشد که این دیگر مدیریت عقل نیست، گفت: اگر همیشه اعتبارات شاخصی برای رشد یک منطقه و کمبود آن شاخصی برای توسعه نیافتگی باشد، یک ابهام جدی در برابر مدیریت وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر رشد پلکانی تاکید کرد و گفت: حرکتهای معقول بر پایه انتخاب برتر، انگیزه و با معرفت و به صورت نردبانی شکل می گیرد و بلندپروازی و وعده های بی اساس دادن در مقابل مدیریت عقل است زیرا مدیریت عقل برپایه واقعگرایی است.

وی مدیریت وعده دادن را مدیریت شیطانی دانست و گفت: دلگرم کردن مردم به آنچه نمی شود و آنچه مقدماتش فراهم نیست به بهانه اینکه مردم نباید دچار اضطراب شوند، مدیریت شیطنت است.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: اینکه تا اعتبارات کلان است ما بتوانیم کار کنیم و به محضی نبود اعتبار همه کارها باید متوقف شود، این مدیریت عقل نیست.

وی افزود: در جامعه ای که با پول و اعتبار مدیریت می کنند، یعنی ارزشی برای عقلها و اندیشه ها قائل نیستند. مبداء توسعه انسان است و پول و اعتبار، خاک و گچ، آهن و فلزلت و آب و معادن آن گاه که در خدمت عقل هستند، منبع و سرمایه هستند و اگر در خدمت عقل نباشند، مضرات هستند.

به بهانه تحریم کارها متوقف نشود

وی بابیان اینکه مبادا به دلیل تحریم یا تصمیمات غلط کارهای متوقف شود، اظهار داشت: منبع تنها این کاغذها و اعتبارات نیست و چطور برخی کشورها با کمترین منابع و اعتبارات رشد کرده و توسعه یافتند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی در پرتو مطالعه آیات و روایات، تاریخ انسانها و عبور از مخمصه ها تدوین شده است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

آیت الله ملک حسینی همچنین خواستار توجه مسئولین به توسعه فرهنگی به عنوان زیربنای هر توسعه ای شد و گفت: جامعه روبه ابتذال و وارفته اگر صدها میلیارد هم به آن اعتبار بدهند، رو به سقوط است.

وی تصریح کرد: تا توسعه فرهنگی به عنوان مبداء توسعه ها نباشد هرگز آنچه مد نظر مدیران است محقق نخواهد شد.

وی همچنین خواستار مطالعه بیانات مقام معظم رهبری طی 10 سال اخیر در خصوص توسعه و همچنین سخنان اخیر ایشان در جمع هیئت دولت شد.

قبل از آباد کردن مناطق به فکر آباد کردن انسانها باشیم

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه همه جانبه اشاره کرد و گفت: گاهی یک نقطه از استان آباد می شد و یک رشد کاریکاتوری پیدا می کرد اما روز دیگر از وحشت این که مسئول متهم شود که دارد این نقطه را بزرگ می کند و مناطق دیگر محروم هستند، ناگهان این نقطه مغفول قرارمی گرفت.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد بحث بوم گرایی را کنار بگذاریم و به فکر استان باشیم، از خیلی از حرفها نباید واهمه داشت.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: توسعه همه جانبه نباید منجر به این شود که نقاطی که باید به فکر آب، فضای سبز و .. آن بود مغفول بماند. همه مناطق اگر قابلیت عمران و آبادانی دارد باید آباد شوند و مناطقی که باید به مثابه یک قرق گاه طبیعی باشند باید تلاش کرد سکونتگاه انسانی نشوند.

وی بابیان اینکه پیشرفت در دره ها و قله ها محقق نخواهد شد بلکه در بسترهایی که بتوان کشاورزی کرد و صنعت داشت محقق می شود، افزود: نباید به اسم اینکه آب و برق می بریم تمامی ثروت های مردم را در این نقطه ها بسوزانیم و آنگاه آنها به منطقه ای دیگر مهاجرت کنند.

وی با بیان اینکه باید انسانها را قبل از نقطه ها آباد کنیم، گفت: اگر در نقطه ای آب، برق، گاز و .. باشد اما اشتغال نباشد، هیچ خدمتی نکرده ایم.