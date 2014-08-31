هیچکس حق ندارد مکمل با خود بیاورد/ ورزشکاران با کادر پزشکی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی پورکاظمی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در نشست خبری این فدراسیون که پیش از ظهر امروز یکشنبه در سالن کنفرانس کمیته ملی المپیک برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام شده برای آمادگی بازی های آسیایی اظهار کرد: در طول چهار ماه از 348 ورزشکار اصلی و ذخیره اعزامی به اینچئون معاینات پزشکی شامل فوق تخصصی و تخصصی، ارتوپدی، توانبخشی، اکو قلب، سونوگرافی اعضای داخل شکم، معاینات روانپزشکی، آزمایش خون، دندانپزشکی، سی تی اسکن و ام آر آی در صورت نیاز به عمل آمد.

وی افزود: تعداد زیادی از ورزشکاران آسیب دیده نیز در طول این مدت درمان شدند و خوشبختانه هیچ یک از اعزامیان اصلی ممنوع الاعزام نشدند. همچنین بیماری های احتمالی نیز مورد توجه قرار گرفت. به هر حال در ورزش حرفه ای داشتن یک یا چند آسیب نهفته طبیعی است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش دوپینگ نیز عنوان کرد: از 283 ورزشکار در طول 5 ماه گذشته آزمایش گرفته شد و در اردوهای انتخابی و مسابقات نیز با گرفتن تست متوجه شدیم که نتایج هیچ کدام از ملی پوشان مثبت نبوده است. تا روز آخر نیز معاینات پیگیری می شود و در صورت مشاهده مورد دوپینگی به فدراسیون مربوطه اعلام خواهد شد.

وی از افزایش آگاهی ورزشکاران خبر داد و گفت: خوشبختانه ورزشکاران ما هم از لحاظ فرهنگ سازی و هم آموزش به سطح آگاهی بالایی رسیده اند. ما 30 مکمل مجاز را اعلام کردیم و 22 فدراسیون اعزامی می توانند آنها را از داروخانه ها تهیه کنند. در المپیک لندن نیز 27 مکمل و در گوانگجو نیز 18 مکمل مجاز معرفی کرده بودیم. در اینچئون نیز مثل لندن و گوانگجو کلینیک پزشکی داریم. کلینیکی که در گذشته داشتیم به عقیده سایر تیم ها یکی از مجهز ترین کادرهای پزشکی حاضر در لندن بود.

پورکاظمی از اعزام کاروان پزشکی 18 نفره به اینچئون خبر داد: 9 پزشک و فیزیوتراپ و کارشناس تغذیه با اینچئون اعزام می شوند. این تعداد از میان 120 پزشک و فیزیوتراپ و کارشناس تغذیه انتخاب شدند.

پورکاظمی ادامه داد: ما نمی توانستیم برای 22 رشته اعزامی، 22 پزشک و 22 فیزیوتراپ به اینچئون بفرستیم، مجبور شدیم از افرادی که در طول 4 سال در همه رشته ها فعال بودند برای اعزام به بازی ها بهره ببریم. به عنوان مثال دکتر لشگری در ورزش های رزمی، دکتر امیر ساسان برای تغذیه کشتی، دکتر فرج زاده مسئول تغذیه، ابراهیم عباسی فیوزیوتراپ، فرهاد مرادی دبیر کمیسیون و سایر پزشکان به اینچئون خواهند رفت.

وی در خصوص اعزام روانشناس به هفدهمین دوره از بازی های آسیایی تصریح کرد: مسئولیت اعزام روانشناس با ما نیست و برعهده آقای مصیبی است به هر حال در طول دو سال گذشته حجم استرس و اضطراب ورزشکاران در اردوها بسیار زیاد بوده و در میادین بزرگ بیشتر هم می شود. امیدواریم با پیگیری های لازم یک روانشناس نیز به بازی ها اعزام شود.

رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی با بیان اینکه پرونده پزشکی ورزشکاران مصدوم در اختیار این فدراسیون است، افزود: تمام پرونده پزشکی ورزشکاران اعزامی را داریم و مثلا می دانیم که کدام فرد چه آسیبی دارد حتی بیماری های محرمانه نیز تحت کنترل ما قرار می گیرد و تمام تلاشمان را می کنیم تا به بهترین وجه آنها را درمان کنیم. معمولا تمام تیم هایی که در طول سال به خارج از کشور اعزام می شوند پرونده سلامت دارند و کمیته‎های پزشکی مستقیما با آنها در ارتباط می باشند.

پورکاظمی ادامه داد: کلیه تیم های اعزامی در طول سال باید گواهینامه سلامت بگیرند. به عنوان مثال هفته قبل 3 ورزشکار جایگزین داشتیم که می بایست به فدراسیون جهانی و کمیته ملی المپیک اطلاع‌رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه ورزشکاران حق ندارند مکمل و یا آمپول با خود همراه داشته باشند، گفت: مهمترین توصیه ما این است که ورزشکاران اعزامی با کادر پزشکی و مربیان صادقانه همکاری کنند هیچ ورزشکاری حق ندارد مکمل، دارو، سوزن یا آمپول با خود همراه داشته باشد. تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دوپینگ در بازی ها به شدت قوی است تا جایی که سطل زباله اتاق ها و زیر تخت ها نیز توسط نظافتچی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی با اشاره به تداخل مسابقات و بازی های رشته کشتی عنوان کرد: امیدواریم تغییر وزن ها و استرس هایی که در طول دو هفته رخ می دهد به حداقل برسد. خوشبختانه کادر پزشکی خوبی با کشتی همراه است و در دهکده بازی ها نیز انواع خدمات به ورزشکاران ارائه خواهد شد.

پورکاظمی در پایان با بیان اینکه در اینچئون نیز تست دوپینگ گرفته می شود، خاطر نشان کرد: در هفدهمین دوره از بازی های آسیایی نیز دوپینگ خون و ادرار توسط دستگاه های پیشرفته گرفته می شود و ورزشکاران باید بسیار مراقب باشند و حتی برای مصرف داروی سرماخوردگی نیز با کادر پزشکی مشورت کنند.