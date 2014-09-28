دستیابی آسان به مکملهای ورزشی غیرمجاز در همدان/ از رویای قهرمانی تا واقعیت مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، حتما تاکنون در خیابان ها با جوانان زیادی برخورد کرده اید که با پوشیدن لباس های تنگ و چسبان، قصد نشان دادن اندام موزون خود را داشته باشند بطوریکه تب داشتن اندامی به مانند بدنسازان معروف باعث شده که این جوانان از مکمل هایی مانند استروئید، کراتین، دیورتیک ها استفاده کنند در حالی که از خطرات آنها هیچ آگاهی ندارند.

امروزه جوانان و ورزشکاران بدون داشتن علم کافی نسبت به عوارض این مکمل ها به شدت وابسته به آنها شده اند.

لازم است بدانیم مکمل‌ها به دسته‌ای از مواد گفته می‌شود که اثرات مستقیم درمانی ندارند اما برای حفظ و نگهداری اندام بدن مورد نیاز است و به دسته های مختلفی ازجمله مکمل‌های افزایش وزن، افزایش حجم عضلانی و چربی‌سوز تقسیم می‌شوند.

در همین زمینه رئیس هیئت پزشکی ورزشی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اصلی ‌ترین عوارض مکمل‌ ها، اثرات نامطلوب بر روی سیستم جنسی فرد است که استفاده از مکمل ها به صورت خودسرانه و نادرست به خصوص در ترکیبی با دارو می تواند مضر و در مواردی باعث مرگ مصرف کننده شود.

رشید حیدری مقدم افزود: استفاده از هورمون‌ های استروئیدی بخصوص در خانم‌ ها باعث ریزش موی سر، عضلانی شدن بیش از حد و به صورت مردانه، پرمویی، اختلال سیستم باروری، بم شدن صدا و کوچک شدن پستان ‌ها می ‌شود و گاه این عوارض حتی بعد از قطع مصرف داروها نیز باقی خواهد ماند و ورزشکار ممکن است کاملا نازا شود.

وی عنوان کرد: استفاده از این داروها در مردان هم با وجود این که این مواد مشتقات تستوسترون هستند، به خاطر سرکوب سیستم ترشح هورمون مردانه درونی، باعث کوچک شدن بیضه‌ها، عقیمی و بیماری پروستات می‌شود و علاوه بر این عوارض کبدی مثل سرطان‌ های کبد و عوارض روانی شدید این داروها تا سال ‌ها بعد بیمار را آزار خواهد داد.

تزریق انسولین به هیچ فرد سالمی صرفا برای افزایش حجم و یا انرژی توصیه نمی شود

رئیس هیئت پزشکی ورزشی همدان با اشاره به رایج شدن تزریق انسولین در بین ورزشکاران گفت: افراد عادی ممکن است با یک بار تزریق انسولین دچار افت قند خون شدید و شوک هیپوگلیسمی ناشی از آن شوند، به کما بروند و هیچ وقت هم از این کما زنده و سالم بیرون نیایند به این ترتیب تزریق انسولین به هیچ فرد سالمی صرفا برای افزایش حجم و یا انرژی توصیه نمی شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره نظارت بر باشگاه های بدنسازی استان همدان گفت: با توجه به افزایش روز افزون باشگاه های بدنسازی لزوم توجه بیشتر و نظارت بر کار این باشگاه ها نیز افزایش پیدا کرده و بازرسان به طور منظم و نامحسوس به این باشگاه ها نظارت می کنند.

حیدری مقدم با هشدار به مصرف خودسرانه پروتئین در باشگاه های بدنسازی عنوان کرد: مصرف بیش ازحد و خودسرانه پودر پروتئین در باشگاه های ورزشی، باعث بیماری های مزمن مانند فشار خون و آسیب به کلیه می شود و ممکن است فرد مصرف کننده دچار نارسایی کلیه و یا اینکه برای همیشه کلیه های خود را از دست بدهد.

مکمل‌های غیر مجاز معضل بزرگ بدنسازی و پرورش اندام

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه گرایش جوانان به رشته ورزشی پرورش اندام بسیار بالا است، گفت: با تبلیغات غلط تب استفاده از آمپول ‌های هورمونی و قرص ‌های حجیم کننده غیر مجاز در بین جوانان بالا رفته و این در حالی است که ارزیابی متخصصان نشان داده مصرف این مکمل‌ ها تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

مرتضی خدابنده ‌لو با بیان اینکه مکمل‌ های غیر مجاز باعث حملات ناگهانی قلبی، بیماری های کبدی، سکته مغزی و بالا رفتن فشار خون می ‌شود، اظهارداشت: ورزش بدنسازی و پرورش اندام یکی از ورزش ‌های پرطرفدار در بین جوانان است اما رواج استفاده از داروها و مواد نیروزای غیرمجاز در این رشته ورزشی به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

وی افزود: افراد باید زیر نظر مربی آگاه و دارای علم این رشته که به طور قطع باید با علم آناتومی و فیزیولوژی بدن آشنا باشد، به تمرین‌ های بدنسازی بپردازند.

خدابنده لو یادآور شد: در حال حاضر در کشور ایران بیش از 95 درصد افراد دارای ناهنجاری ‌های اسکلتی و عضلانی هستند و این موضوع با درصد کمتری در تمام دنیا وجود دارد اما استفاده ازعلم بدنسازی مشکلات ناهنجاری عضلانی را حل می‌ کند و تناسب اندام را برای فرد به وجود می ‌آورد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان عنوان کرد: برای یک ورزشکار که در هر یک از رشته ‌های ورزشی چه در سطح حرفه‌ ای و یا همگانی فعالیت می‌ کند داشتن عضلات و بدنی آماده بسیار مورد اهمیت است که می ‌توان گفت رشته بدنسازی و پرورش اندام مکمل سایر رشته ‌ها است.

وی گفت: هنگامی که از بدنسازی صحبت می‌ شود منظورساختن بدن و به وجود آوردن توازن در عضلات است که لازمه این کار دانش و آگاهی درباره این رشته ورزشی است که به جوانان علاقه مند به این رشته توصیه می شود فریب افراد سودجویی را که تنها به فکر فروش مکمل های غیر مجاز در این زمینه هستند را نخورند

آزمایشات انجام شده، وجود مواد روان گردان شیشه و کرتون در این محصولات را تایید کرده است

اما در همین خصوص معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اعلام کشف مقداری داروی مکمل غیر مجاز گفت: آزمایشات انجام شده، وجود مواد روان گردان شیشه و کرتون در این محصولات را تایید کرده است.

علیرضا شجاعی با تأکید بر اینکه این مواد به طور معمول به منظور مقابله با عوارض چاقی، لاغری و ترک اعتیاد استفاده می شود، اظهار کرد: در تبلیغات این محصولات ادعا می شود که فرد با استفاده از این مواد در هر هفته می تواند شش کیلوگرم وزن را کم یا زیاد کند در حالی که نتیجه آزمایشات انجام شده، وجود مواد روان گردان شیشه و کرتون در این محصولات را تایید کرده است.





وی قاچاق را پدیده شوم جامعه دانست و گفت: با فقدانی که در حوزه تولید داروی های مکمل مناسب و استاندارد در داخل کشور وجود دارد، فرصتی مناسبی برای سودجویی قاچاقچیان ایجاد شده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تبلیغات رنگارنگ برای استفاده از مکمل‌ها به تنهایی نشان‌دهنده سهل‌الوصول بودن آن‌ها است و متاسفانه افراد سودجو با عرضه و فروش مکمل‌های تقلبی در مکان‌هایی ازجمله باشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها به اهداف مورد نظر خود که پرکردن جیب‌شان است، دست پیدا می‌کنند اما عوارض جبران‌ناپذیر آن برای افرادی می‌ماند که به مصرف این مکمل‌های تقلبی تن داده‌اند.













